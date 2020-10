PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Nel quadro di una collaborazione più che decennale, JMDA Design ed ESI Group (Paris:ESI) hanno lavorato insieme al progetto del seggiolino auto per bimbi Tinyseats, premiato con il prestigioso Red Dot Award: Design Concept 2020.

JMDA Design, la pluripremiata azienda vincitrice, da anni collabora con ESI Group, attore globale nel software e nei servizi di prototipazione virtuale per il mondo delle industrie. Da questa esclusiva partnership è nato il progetto del seggiolino auto per bimbi Tinyseats, di Tinyseats Europe AB, che ha superato severi test senza ricorrere alla prototipazione fisica, e questo fin delle prime fasi dello sviluppo, consentendo di ottenere informazioni aggiuntive sulle performance del prodotto e contribuendo a ridurre i rischi di non conformità durante i test.

