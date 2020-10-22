澳大利亞昆士蘭的QInsure與FINEOS簽署雲端框架協定

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人壽、意外和健康保險之團體與個人核心系統的市場領先提供商FINEOS Corporation (ASX:FCL)今天宣佈，已與澳大利亞最大且最受尊敬的退休基金之一QSuper Group旗下全資子公司QInsure簽署框架協定(HoA)，表明有意將QInsure的FINEOS Claims系統升級到FINEOS Platform上的FINEOS Claims SaaS版本，FINEOS Platform由AWS提供支援。

2019年9月，QInsure開始採用FINEOS Claims，通過改進、整合和自動化的索償流程和工作流程，成功實現了以會員為中心的索償結果，涵蓋人壽保險、完全和永久傷殘(TPD)保險以及收入保障保險。該項目的主要亮點包括自動付款計算和FINEOS金融服務理事會(FSC)執業守則，其幫助案例管理者履行保險承諾並符合監管義務。

談到雙方的關係，QInsure行政總裁Phil Fraser表示：「我們正繼續擴大與FINEOS的合作，而且我們正從FINEOS索償系統中獲益，該系統包括簡化的索償流程，使我們的索償經理能夠專注於為QSuper的會員提供優質服務。我們很高興能夠繼續與FINEOS合作，協助提升我們組織的靈活性、數位客戶體驗和服務優越性。」

Fraser補充道:「儘管我們與FINEOS合作的時間不長，但事實證明，他們是可靠且有價值的合作夥伴。我們將按照框架協定與FINEOS密切合作，以確保APRA（澳大利亞審慎監管管理局）支持我們的做法。」

FINEOS行政總裁Michael Kelly總結道：「QInsure一直致力於使其成員做到最好，是一家非常值得合作的優秀公司。我們與澳大利亞最受尊敬基金之一的合作進入下一階段，我們為此感到很高興。對FINEOS以及我們在澳大利亞和紐西蘭地區的客戶而言，轉向FINEOS Platform是令人興奮的機會。支援這種轉型是FINEOS的關鍵策略目標。過去三到四年，我們的北美客戶已經採用我們基於軟件即服務的FINEOS平臺解決方案，而我們在美國和加拿大成為『僅限雲端』的軟件即服務供應商已逾三年。」

去年，FINEOS在FINEOS Platform創下核心解決方案的新銷售紀錄，如今我們在澳大利亞和紐西蘭看到市場對雲端解決方案的廣泛興趣。新冠肺炎(Covid-19)疫情加速了人壽、意外和健康保險行業的數碼轉型，且保險公司希望轉向雲端運算，以支持靈活、現代的商業模式，從而支援可在任何地方實現的工作、購買和客戶服務。

過去六年，FINEOS已在研發上投資了逾1億歐元，開發出人壽、意外和健康保險端到端軟件即服務核心管理系統FINEOS AdminSuite，包括保單、帳單和索償管理。FINEOS於2019年在澳大利亞證券交易所(ASX)上市，並於2020年8月收購矽谷軟件即服務提供者Limelight，後者為美國的團體和自願員工福利行業提供報價、核保和評級軟件。

FINEOS已與澳大利亞和紐西蘭地區一些最大、最受尊敬的保險公司建立成熟互信關係。我們擁有一支非常強大的本地團隊，擁有令人羡慕的交付和客戶支援記錄，我們對此深感自豪。我們很高興能夠繼續與QInsure合作。”

關於FINEOS Corporation Limited

FINEOS是全球人壽、意外和健康保險核心系統的一流提供商，為澳大利亞六大人壽保險公司以及美國前十大團體人壽和健康保險公司中的七家提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，持續快速擴大規模，與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作。

FINEOS平臺為客戶提供完整的端到端核心保險管理，包括FINEOS AdminSuite核心產品套件及附加產品FINEOS Engage支援數碼參與和FINEOS Insight的分析和報告功能。

查詢更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

關於QInsure

QInsure成立的目的是為QSuper獨家提供團體壽險保單，以便能夠向QSuper成員提供壽險福利作為其退休金會員資格一部分。

QInsure是澳大利亞第一家由退休基金設立的保險公司，成立於2015年7月29日，是QSuper Limited的全資子公司，從2016年7月1日起開始發放壽險保單。該公司擁有經營保險公司業務的ASFL和APRA牌照，並設有獨立董事會和行政領導團隊。

關於QSuper

QSuper的成立源於1912年國會法案，該法案促使創建了目前被稱為QSuper Group的實體。

經過多年發展，QSuper已擴大為針對昆士蘭公共部門所有現任和前任員工及其配偶而提供的退休基金，且目前已是昆士蘭最大的超級基金和澳大利亞最大的基金之一。QSuper已擴大其產品和服務範圍，客戶群現已超過58.5萬人，旗下管理資金逾1130億美元。

隨著2016年通過關於取消加入基金資格限制的法律，QSuper從2017年7月1日起已能夠歡迎更多澳大利亞人體驗QSuper的服務。

查詢更多資訊，請造訪https://qsuper.qld.gov.au/

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