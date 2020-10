PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Met een relatie die meer dan een decennium beslaat, werkten JMDA Design en ESI Group (Parijs: ESI) samen aan het Tinyseats-project voor autostoeltjes, wat resulteerde in de veelgeprezen Red Dot Award: Design Concept 2020.

Het meervoudig bekroonde JMDA Design werkt al jaren samen met ESI Group, een wereldspeler op het gebied van virtuele prototypingsoftware en -diensten voor industriële bedrijven. Dankzij hun unieke samenwerking kon het Tinyseats-project voor kinderautostoeltjes van Tinyseats Europe AB rigoureuze tests ondergaan zonder dat er fysieke prototypes nodig waren. Ze waren in staat om dit in de vroege ontwikkelingsstadia te doen om aanvullende informatie over productprestaties te verkrijgen en om compliance-uitdagingen in een testsituatie te helpen verminderen. Het gebruik van virtuele prototyping door samen te werken met ESI Group, met name voor innovatieve, geavanceerde kinderbeveiligingssystemen (CRS), zorgt ervoor dat dynamische prestaties worden geoptimaliseerd met gecontroleerde tijd en investeringen, vanaf de stroomopwaartse fasen van het productontwerpproces.

