萬事達卡、IDEMIA和MatchMove在亞洲試推行指紋生物辨識卡，以提高非接觸式支付的安全性

新加坡和法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--萬事達卡(Mastercard)已與增強身分領域的全球領導者IDEMIA及新加坡金融科技公司MatchMove攜手合作，將在亞洲首次試推行指紋生物辨識卡，並授權店內支付終端機交易。

從智慧手機到智慧卡，這款產品名稱為F.CODE Easy的卡片將帶來順暢、直覺的生物特徵身分驗證體驗。由於持卡人無需提供PIN碼或簽名，從而減少公共場所的接觸點，該卡片讓交易變得更方便、更安全、更可靠。

F.CODE Easy由IDEMIA根據萬事達卡的技術和設計規範開發，透過將所有生物特徵認證儲存在卡晶片而非中央資料庫中來確保隱私和安全。這款無電池卡可從支付終端機取得能量來為其指紋感測器供電，易於使用，並由萬事達卡獲得ISO標準認證，可確保安全性和法規遵循性。

新加坡的銀行即服務(Banking as a Service)供應商MatchMove將在今年第四季為此次試推行發行生物辨識卡。此次試推行將由萬事達卡、IDEMIA和MatchMove的員工使用這些卡片進行交易，並為客戶進行現場示範。

萬事達卡亞太服務執行副總裁Matthew Driver表示：「隨著人們永久地轉向非接觸式交易，生物辨識卡將為消費者帶來更多的選擇和更高的安全性。萬事達卡專注於數為商務，這款解決方案即是萬事達卡建立的創新合作關係的證明，其使命是在每個點提供都能受到保護、快速的非接觸式支付體驗。」

根據在全球多個市場展開的一項萬事達卡研究顯示，全球都在向無接觸交易轉變，因為60%的消費者表示，向數位支付轉移很可能會持續，並且有近半數的消費者甚至計畫在COVID-19疫情過後也減少現金使用。亞太地區的絕大多數受訪者——澳洲為71%、印度為77%、中國為73%，以及日本為62%——認為，向非接觸式支付的轉變將繼續存在。

為支援F.CODE Easy的導入流程，IDEMIA將為MatchMove提供全面服務，以使使用者能夠在自己家中即可註冊，從而提供最大便利性。

IDEMIA亞太金融機構資深副總裁Vincent Mouret表示：「我們很自豪地慶祝這一里程碑的到來，並踏上塑造由生物辨識技術提供支援的支付未來之路。我們很高興能與萬事達卡及MatchMove合作，在亞洲推出F.CODE Easy，也期待三方繼續合作，為金融科技公司提供端對端安全性。」

MatchMove是新加坡數位銀行執照的21家申請企業之一，目標是透過先進的雲端和行動技術使基本的金融服務大眾化。

MatchMove商務長Amar Abrol表示：「我們很高興能與IDEMIA及萬事達卡合作，率先推出尖端的解決方案，使我們的客戶能夠進行安全可靠的支付。透過利用F.CODE Easy，我們可以為我們的客戶建立多種使用案例，從而為他們的客戶、員工、供應商和合作夥伴創造更大的價值和實用性。我們對此次合作並將新的創新解決方案推向市場充滿期待。」

關於萬事達卡(NYSE:MA)，www.mastercard.com

萬事達卡(Mastercard)是支付行業的一家全球技術公司。我們的使命是透過使交易安全、簡單、智慧和可存取，來連接和推動包容性的數位經濟，使每個地方的所有人都能夠受惠。我們的創新和解決方案透過利用安全的資料與網路、夥伴關係和熱情，可以幫助個人、金融機構、政府和企業發揮最大的潛力。我們的道德規範(Decency Quotient, DQ)推動著我們的文化以及我們在公司內外所做的一切。透過在210多個國家和地區建立的連結，我們正在建構一個永續發展的世界，為所有人釋放無價的可能性。

關於IDEMIA

增強身分領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得市民和消費者等信賴的環境，以在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。確保自身的身分安全已成為我們今天所生活的時代的關鍵任務。增強身分可確保隱私和信任，並提供安全、經身分驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身分，我們重塑了我們對於我們最重大的資產之一（身分）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身分。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。如需瞭解更多資訊，敬請造訪www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上關注我們。

關於MatchMove

MatchMove受新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)監管，是全球數位支付和下一代銀行業務領域成長最快、最具顛覆性的金融科技公司之一。MatchMove專有的Banking Wallet OS™可在任何應用程式中支援「銀行即服務」及Spend.Send.Lend™功能。平臺使企業及其客戶能夠透過主要卡片網路即時發行的預付卡輕鬆、安全地線上和線下消費。其Send功能包括P2P國內轉帳、跨境匯款、P2M和向全球收款人大規模支付。MatchMove的平臺進一步向Lend擴展，在Lend中，可根據客戶的支出和發送方式指定信用評等，以提供客製化的貸款解決方案。MatchMove的解決方案可幫助企業客戶對支付進行數位化處理，並為財務狀況不佳的區隔客戶隨時隨地提供轉移資金的能力。如需瞭解更多資訊，請造訪www.matchmove.com。

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