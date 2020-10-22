万事达卡、IDEMIA和MatchMove在亚洲试推行指纹生物识别卡，以提高非接触式支付的安全性

新加坡和法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--万事达卡(Mastercard)已与增强身份领域的全球领导者IDEMIA及新加坡金融科技公司MatchMove携手合作，将在亚洲首次试推行指纹生物识别卡，并授权店内支付终端交易。

从智能手机到智能卡，这款产品名称为F.CODE Easy的卡将带来无缝、直观的生物特征身份验证体验。由于持卡人无需提供PIN码或签名，从而减少公共场所的接触点，该卡让交易变得更方便、更安全、更可靠。

F.CODE Easy由IDEMIA根据万事达卡的技术和设计规范开发，通过将所有生物特征凭证存储在卡芯片而非中央数据库中来确保隐私和安全。这款无电池卡可从支付终端获取能量来为其指纹传感器供电，易于使用，并由万事达卡获得ISO标准认证，可确保安全性和合规性。

新加坡的银行即服务(Banking as a Service)提供商MatchMove将在今年第四季度为此次试推行发行生物识别卡。此次试推行将由万事达卡、IDEMIA和MatchMove的员工使用这些卡进行交易，并为客户进行现场演示。

万事达卡亚太服务执行副总裁Matthew Driver表示：“随着人们永久地转向非接触式交易，生物识别卡将为消费者带来更多的选择和更高的安全性。万事达卡专注于数字商务，这款解决方案即是万事达卡建立的创新合作关系的证明，其使命是在每个点提供都能受到保护、快速的非接触式支付体验。”

根据在全球多个市场开展的一项万事达卡调研显示，全球都在向无接触交易转变，因为60%的消费者表示，向数字支付转移很可能会持续，并且有近半数的消费者甚至计划在COVID-19疫情过后也减少现金使用。亚太地区的绝大多数受访者——澳大利亚为71%、印度为77%、中国为73%，以及日本为62%——认为，向非接触式支付的转变将继续存在。

为支持F.CODE Easy的导入流程，IDEMIA将为MatchMove提供全面服务，以使用户能够在自己家中即可注册，从而提供最大便利性。

IDEMIA亚太金融机构高级副总裁Vincent Mouret表示：“我们很自豪地庆祝这一里程碑的到来，并踏上塑造由生物识别技术提供支持的支付未来之路。我们很高兴能与万事达卡及MatchMove合作，在亚洲推出F.CODE Easy，也期待三方继续合作，为金融科技公司提供端到端安全性。”

MatchMove是新加坡数字银行牌照的21家申请企业之一，目标是通过先进的云和移动技术使基本的金融服务大众化。

MatchMove首席商务官Amar Abrol表示：“我们很高兴能与IDEMIA及万事达卡合作，率先推出尖端的解决方案，使我们的客户能够进行安全可靠的支付。通过利用F.CODE Easy，我们可以为我们的客户创建多种用例，从而为他们的客户、员工、供应商和合作伙伴创造更大的价值和实用性。我们对此次合作并将新的创新解决方案推向市场充满期待。”

关于万事达卡(NYSE:MA)，www.mastercard.com

万事达卡(Mastercard)是支付行业的一家全球技术公司。我们的使命是通过使交易安全、简单、智能和可访问，来连接和推动包容性的数字经济，使每个地方的所有人都能够受益。我们的创新和解决方案通过利用安全的数据与网络、伙伴关系和热情，可以帮助个人、金融机构、政府和企业发挥最大的潜力。我们的正派做法(DQ)推动着我们的文化以及我们在公司内外所做的一切。通过在210多个国家和地区建立的联系，我们正在构建一个可持续发展的世界，为所有人释放无价的可能性。

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。如需了解更多信息，敬请访问www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上关注我们。

关于MatchMove

MatchMove受新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)监管，是全球数字支付和下一代银行业务领域成长最快、最具颠覆性的金融科技公司之一。MatchMove专有的Banking Wallet OS™可在任何应用程序中支持“银行即服务”及Spend.Send.Lend™功能。平台使企业及其客户能够通过主要卡网络即时发行的预付卡轻松、安全地在线上和线下消费。其Send功能包括P2P国内转账、跨境汇款、P2M和向全球收款人大规模支付。MatchMove的平台进一步向Lend扩展，在Lend中，可根据客户的支出和发送方式指定信用评分，以提供定制的贷款解决方案。MatchMove的解决方案可帮助企业客户对支付进行数字化处理，并为财务状况不佳的细分客户随时随地提供转移资金的能力。如需了解更多信息，请访问www.matchmove.com。

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