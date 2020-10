LA SOLUTION DE PROTOTYPAGE VIRTUEL D’ESI GROUP, ALLIE CLE DU RED DOT DESIGN AWARD DE JMDA DESIGN

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Fort d’une collaboration de plus de 10 ans, JMDA Design et ESI Group (Paris:ESI) ont travaillé ensemble sur le projet du nouveau siège auto pour enfant Tinyseats qui a remporté le prestigieux prix « Design Concept 2020 » des Red Dot Design Awards.

Lauréat de plusieurs prix, JMDA Design collabore depuis de nombreuses années avec ESI Group, acteur mondial de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industriels. Leur partenariat unique a permis au projet de siège auto pour enfant Tinyseats de Tinyseats Europe AB de voir le jour et de passer tous les tests de certification sans recours à aucun prototype physique. Ces essais virtuels ont été possibles dès les premières étapes du développement du siège auto, afin de valider les performances du produit et de réduire les risques de non-conformité lors des tests.

Le recours au prototypage virtuel d’ESI, en particulier pour les dispositifs avant-gardistes et innovants de retenue pour enfants (autrement : siège automobile), garantit des performances optimales tout en maîtrisant les délais de production et les coûts associés et ce, dès la phase de conception du produit.

« Le prix Design Concept 2020 des Red Dot Award pour le siège auto pour enfants Tinyseats était un projet disruptif visant à réaliser un siège auto très léger, compact et convertible pour les enfants âgés de 9 mois et plus. La collaboration avec ESI Group nous a permis d'obtenir une vue d’ensemble précise et fiable des performances du siège dès la phase de conception, en particulier de la structure porteuse, qui a pu entièrement être évaluée dans un environnement virtuel », explique Derrick Barker, Fondateur et directeur de JMDA. « Notre relation avec ESI ne cesse de se renforcer. Nous avons la chance d’évoluer aux côtés d’une équipe qui partage notre passion pour l'innovation dans le respect des normes de sécurité les plus strictes. », ajoute-il.

« Nous sommes fiers d’accompagner JMDA depuis de nombreuses années. Leur engagement en faveur de la sécurité et du confort des passagers, combiné à leur expertise incontestée en matière de conception, en font un acteur clé dans le domaine des sièges autos. Aider les industriels à s'engager vers un tel résultat est véritablement inscrit dans notre ADN et notre stratégie. L’obtention de ce Red Dot Design Award prouve qu'il est possible de concilier à la fois le design, la sécurité et la performance du produit grâce aux bonnes expertises et à une forte relation de confiance », déclare Jonas Fredriksson, Directeur général d'ESI Northern Europe.

JMDA Design, fournisseur mondial de services de conception de produits, dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur industriel. La société en est à son 105ème siège automobile pour enfants. Nouer des partenariats stratégiques avec des spécialistes de renommée mondiale comme ESI Group, est un élément essentiel pour concevoir des produits innovants et fiables, grâce à une vision holistique.

A propos d’ESI

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique. Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation.

Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires en 2019 s’est élevé à 146M€. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

Pour plus d’informations à propose du partenariat entre ESI Group et JMDA Design, veuillez contacter Derrick Barker au +44 (0) 1386 426100 ou par mail : derrick.barker@jmda.co.uk

- JMDA Design est spécialisé dans la conception et développement d’une grande variété de produits, dont les sièges pour enfant, les monte-escaliers, les détecteurs de fumées et les chaises hautes.

- JDMA Design est présent à Pershore au Royaume-Uni et à Shanghai en Chine

- La société accompagne ses clients à travers le monde grâce aux tests en vigueur, à la fabrication et à la distribution des produits qu’ils conçoivent

- Les différents prix décernés à JMDA :

2020 – Winners of Red Dot Award: Design Concept 2020

2019 - Winners of The Queen’s Awards for Enterprise: International Trade 2019

2019 – Winners of a German Design Award 2020

2018 – International Design Award Winners

2017 - Highly Commended ‘Exporter of the Year’ - Hereford and Worcestershire Chamber of Commerce Awards

2016 – Winners of Red Dot Award: Design Concept 2016

2014 – Winner of the Progressive Preschool Innovation Award (Flippa Folding Dining Booster)

2012 – Finalist of the Hereford and Worcestershire Chamber of Commerce International Business Award

2010 – Winner of the International Business of the Year Award

2009 – Finalist of the Kind & Jugend Innovation Award

2008 – Finalist of the Kind & Jugend Innovation Award

2008 – Finalist of the Chamber of Commerce Small Business of the Year Award