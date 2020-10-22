Hypera Pharma改由Rimini Street為其SAP應用程式提供支援服務

拉斯維加斯和聖保羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，巴西最大的製藥公司Hypera Pharma已將其高度客製化的SAP ECC 6.0應用程式、Microsoft SQL Server Database和SAP BusinessObjects軟體從SAP改由Rimini Street提供支援服務。該公司還為SAP從SAP的Solution Manager改換為Rimini Street Watch，以確保對其SAP系統進行順暢監控。透過改用Rimini Street支援服務，Hypera Pharma得以利用其大幅節省的支援服務成本來為該公司的業務轉型重點提供資金，包括推廣企業的製藥品牌，以及為該公司位於巴西的現代研究中心Hynova的尖端藥物研發(R&D)提供資金。

透過與IT和業務負責人合作，以採購推動創新

Hypera Pharma總部設在聖保羅，生產廣為2億巴西人使用的醫藥品牌產品，以及維生素、營養補品和皮膚化妝品。2017年底，該公司宣布成立專門針對製藥業的全新企業品牌，製藥業競爭激烈，需要在創新和研發方面進行大量投資，而且需要提高向消費者推出新產品和新藥品的能力。這一新的業務方向激發了Hypera Pharma的領導階層重塑其營運格局，重新調整業務重點，並制定措施以推動成本最佳化。

改用Rimini Street支援服務的決定是由Hypera Pharma的採購和IT部門負責人帶頭做出的，他們肩負最佳化資源任務，並看到減少該公司高昂的SAP維護和支援成本支出，同時改善支援服務的機會。他們密切配合，建立了一個業務案例，並向該公司的執行長證明，改用協力廠商支援服務將帶來安全、營運效率和成本節省。該公司的採購和IT負責人確定，Hypera Pharma不應束縛於供應商向S/4HANA的有時間限制的升級要求，因為此舉在短期內對業務毫無意義。他們發現，當他們當前的客製化ERP系統仍能完全滿足業務需求時，做出這項高度顛覆性的舉動幾乎沒有價值，也毫無投資報酬率(ROI)可言。

Hypera Pharma採購主管Humberto Guimaraes表示：「採購負責人應當能夠向公司領導階層提出其組織如何更具策略性並與業務重點契合的想法。他們可以就採用協力廠商支援服務之類的IT計畫如何增加價值並為其他重要專案和創新釋放資源影響決策者。改用Rimini Street支援服務是新思維的其中一部分，這種思維使公司在製藥業繼續保持影響力。利用我們的支援服務所節省的成本，我們可以加大整個企業的投資，包括產品研發、數位化、過程自動化，以及可以現代化改造物流營運並實現產品可追溯性的全新ERP應用程式。」

仰賴業界領先的SLA提供回應超快的支援服務

Hypera Pharma及所有的Rimini Street客戶都能受惠於Rimini Street靈活、一流的企業軟體支援模式，包括其業界領先的服務層級協定(SLA)，亦即，對所有關鍵的一級優先(Priority 1)問題的回應時間不到10分鐘。客戶還能分配到一名首席支援工程師，由功能和技術專家團隊作為後盾，這些專家在客戶的特定企業軟體系統方面平均擁有15年的從業經驗。Hypera Pharma過去一直使用SAP Solution Manager的某些元件，但與Rimini Street的主動支援服務(Proactive Support Services)團隊合作之後，該公司部署了適用於SAP的Rimini Street Watch。這款解決方案將主動診斷和採用Web介面的儀表板相結合，可幫助Hypera Pharma在問題變得嚴重之前加以識別並緩解。

Guimaraes繼續道：「維持由SAP為我們提供ERP支援服務意味著留在舒適區。Rimini Street的表現證明，改用協力廠商支援服務是值得的。現在，我們減少了SAP的維護和支援成本，使這些資源可以投向當前的業務目標。自從改用Rimini Street以來，我們已不再擔心我們的ERP支援服務。」

Rimini Street拉丁美洲總經理Edenize Maron表示：「在數位化時代，諸如Hypera Pharma之類希望保持市場領先地位的現代公司，需要最佳化其IT成本並尋找資源來投資於創新和業務轉型。這家公司的採購和IT負責人帶頭改用協力廠商支援服務，以節省成本，從而幫助其組織實現策略業務目標，包括現代化改造物流和推動研發以加快產品上市。這表明所有公司的主管參與支持成長和創新是如何重要。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過3,500家全球性組織、財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，COVID-19疫情的持續時間和疫情對Rimini Street業務的經濟、營運和財務影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂Rimini Street、其現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及Rimini Street能否從營運中產生現金流，以幫助為Rimini Street成長計畫中增加的投資提供資金；Rimini Street的現金和現金等價物是否足以滿足其流動性要求；Rimini Street發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用Rimini Street最近推出產品和服務的情況，包括其Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street將於2020年8月5日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險、透過Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

© 2020 Rimini Street, Inc.版權所有。Rimini Street是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合以及其他含有TM標記的標誌均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。