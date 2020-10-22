Hypera Pharma改由Rimini Street为其SAP应用程序提供支持服务

拉斯维加斯和圣保罗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，巴西最大的制药公司Hypera Pharma已将其高度定制的SAP ECC 6.0应用程序、Microsoft SQL Server Database和SAP BusinessObjects软件从SAP改由Rimini Street提供支持服务。该公司还为SAP从SAP的Solution Manager改换为Rimini Street Watch，以确保对其SAP系统进行无缝监控。通过改用Rimini Street支持服务，Hypera Pharma得以利用其大幅节省的支持服务成本来为该公司的业务转型重点提供资金，包括推广企业的制药品牌，以及为该公司位于巴西的现代研究中心Hynova的尖端药物研发(R&D)提供资金。

通过与IT和业务负责人合作，以采购推动创新

Hypera Pharma总部设在圣保罗，生产广为2亿巴西人使用的医药品牌产品，以及维生素、营养补品和皮肤化妆品。2017年底，该公司宣布成立专门针对制药行业的新的企业品牌，制药行业竞争激烈，需要在创新和研发方面进行大量投资，而且需要提高向消费者推出新产品和新药品的能力。这一新的业务方向激发了Hypera Pharma的领导层重塑其运营格局，重新调整业务重点，并制定举措以推动成本优化。

改用Rimini Street支持服务的决定是由Hypera Pharma的采购和IT部门负责人带头做出的，他们肩负优化资源任务，并看到减少该公司高昂的SAP维护和支持成本支出，同时改善支持服务的机会。他们密切配合，创建了一个业务案例，并向该公司的首席执行官证明，改用第三方支持服务将带来安全、运营效率和成本节省。该公司的采购和IT负责人确定，Hypera Pharma不应束缚于供应商向S/4HANA的有时间限制的升级要求，因为此举在短期内对业务毫无意义。他们发现，当他们当前的定制ERP系统仍能完全满足业务需求时，做出这一高度颠覆性的举动几乎没有价值，也毫无投资回报(ROI)可言。

Hypera Pharma采购主管Humberto Guimaraes表示：“采购负责人应当能够向公司领导层提出其组织如何更具战略性并与业务重点契合的想法。他们可以就采用第三方支持服务之类的IT计划如何增加价值并为其他重要项目和创新释放资源影响决策者。改用Rimini Street支持服务是新思维的其中一部分，这种思维使公司在制药行业继续保持影响力。利用我们的支持服务所节省的成本，我们可以加大整个企业的投资，包括产品研发、数字化、过程自动化，以及可以现代化改造物流运营并实现产品可追溯性的新的ERP应用程序。”

依托业界领先的SLA提供响应超快的支持服务

Hypera Pharma及所有的Rimini Street客户都能受益于Rimini Street灵活、一流的企业软件支持模式，包括其业界领先的服务水平协议(SLA)，即，对所有关键的一级优先(Priority 1)问题的响应时间不到10分钟。客户还能分配到一名首席支持工程师，由功能和技术专家团队作为后盾，这些专家在客户的特定企业软件系统方面平均拥有15年的从业经验。Hypera Pharma过去一直使用SAP Solution Manager的某些组件，但与Rimini Street的主动支持服务(Proactive Support Services)团队合作之后，该公司部署了适用于SAP的Rimini Street Watch。这款解决方案将主动诊断和基于Web的仪表板相结合，可帮助Hypera Pharma在问题变得严重之前加以识别并缓解。

Guimaraes继续道：“维持由SAP为我们提供ERP支持服务意味着留在舒适区。Rimini Street的表现证明，改用第三方支持服务是值得的。现在，我们减少了SAP的维护和支持成本，使这些资源可以投向当前的业务目标。自从改用Rimini Street以来，我们已不再担心我们的ERP支持服务。”

Rimini Street拉美总经理Edenize Maron表示：“在数字化时代，诸如Hypera Pharma之类希望保持市场领先地位的现代公司，需要优化其IT成本并寻找资源来投资于创新和业务转型。这家公司的采购和IT负责人带头改用第三方支持服务，以节省成本，从而助力其组织实现战略业务目标，包括现代化改造物流和推进研发以加快产品上市。这表明所有公司的领导参与支持增长和创新是如何重要。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。截至目前，已有来自各行各业的超过3,500家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，COVID-19疫情的时长和疫情对Rimini Street业务的经济、运营和财务影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱Rimini Street、其现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及Rimini Street能否从运营中产生现金流，以帮助为Rimini Street增长计划中增加的投资提供资金；Rimini Street的现金和现金等价物是否足以满足其流动性要求；Rimini Street发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用Rimini Street最近推出产品和服务的情况，包括 其Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2020年8月5日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险、通过Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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