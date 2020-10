EG Group choisit PDI comme fournisseur de solutions ERP, Marketing Cloud, de tarification du carburant et de logistique

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--PDI (www.pdisoftware.com), un fournisseur mondial de solutions de logiciels d’entreprise aux secteurs des commerces de proximité, des produits pétroliers en gros et de la logistique, a annoncé qu’elle étendait sa relation commerciale avec EG Group, un détaillant d’essence et de proximité basé au Royaume-Uni.

Dans le cadre de cet accord, EG Group va étendre son utilisation des solutions ERP, de tarification du carburant et de logistique de PDI à des milliers de sites en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Par ailleurs, la société explore actuellement l’utilisation des solutions Marketing Cloud de PDI, une solution marketing éprouvée spécifique à l’industrie qui permet aux détaillants de stimuler leur chiffre d'affaires en combinant les données de back office, promotionnelles et de fidélisation pour attirer et retenir des clients. L’annonce fait suite à plusieurs acquisitions réalisées par l’EG Group aux États-Unis et sur d’autres marchés. Récemment, le détaillant a acquis la chaîne de magasins de proximité Cumberland Farms basée aux États-Unis dans le cadre de sa stratégie d’expansion mondiale.

« Au cours des dernières années, EG Group a étendu sa portée mondiale et nous souhaitons toujours améliorer l’expérience de détail. Nous avions besoin d’un partenaire logiciel qui pourrait prendre en charge à la fois l’expansion internationale et la complexité de nos opérations actuelles », a exprimé Mohsin Issa, fondateur et co-PDG d’EG Group. « L’expertise industrielle et la réputation de PDI en matière de service à la clientèle, combinées à ses solutions de bout en bout évolutives, offrent une plateforme technologique adaptée que nous pouvons considérer et développer. »

Un portefeuille de solutions en expansion et une portée mondiale pour soutenir les clients

Au cours des deux dernières années, la trajectoire de croissance de PDI a été rapide, élargissant et renforçant son portefeuille de solutions et sa présence mondiale. La société de logiciels a fait l’acquisition de plusieurs entreprises basées aux États-Unis et à l’international, réalisant des investissements significatifs pour développer son ERP de détail et en gros, la gestion de la logistique, la tarification du carburant, la fidélisation, les connaissances et, plus récemment, les capacités de paiement pour mieux servir ses clients.

« Nous nous sommes donnés la mission d’aider nos clients à prospérer en développant de formidables solutions qui leur facilitent l'exploitation de chaque partie de leur organisation, quels que soient leur taille ou leur emplacement géographique », a déclaré Jimmy Frangis, PDG de PDI. « Notre stratégie consiste en grande partie à pouvoir répondre de façon holistique aux divers besoins des entreprises mondiales en expansion comme EG Group, et nous sommes impatients de les aider à réussir pour les années à venir. »

PDI continuera d’intégrer et d’élargir son portefeuille de solutions pour aider les clients à réaliser leurs objectifs de croissance et à s’adapter facilement aux évolutions du marché.

À propos de PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI) aide les détaillants de consommation courante et les spécialistes de la vente en gros de produits du pétrole, à prospérer grâce à la transformation numérique et à des logiciels d’entreprise, leur permettant d’augmenter leurs revenus, d’optimiser leurs opérations et d’unifier leurs activités sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Plus de 1 500 clients dans plus de 200 000 sites à travers le monde comptent sur nos solutions PGI, logistiques, de tarification du carburant et de marketing en nuage, à l’avant-garde, pour fournir des informations qui augmentent les volumes, les marges et la fidélité des clients. PDI est propriétaire et assure l’exploitation du programme de fidélisation Fuel Rewards®, régulièrement classé, année après année, parmi les programmes d’économies de carburant les plus performants. Depuis plus de 35 ans, notre gamme complète de solutions et notre expertise inégalée aident nos clients de toute taille à repenser leur entreprise et à offrir une expérience exceptionnelle à leur clientèle. Pour en savoir plus sur PDI, visitez www.pdisoftware.com.

À propos d’EG Group

Fondée en 2001 par la famille Issa, la société brittanique EG Group est un exploitant de proximité et de détail en station-service qui a établi des partenariats avec des marques mondiales telles qu’ESSO, BP, Shell, Carrefour, Louise Delhaize, SPAR, Starbucks, Burger King, KFC, Greggs et Subway. L’entreprise a des antécédents établis en matière de livraison de carburant et d’offre de proximité et d’alimentation à emporter de classe mondiale. EG Group emploie actuellement plus de 55 000 salariés travaillant sur environ 6 250 sites dans 10 marchés internationaux en Europe, aux États-Unis et en Australie. EG Group a pris l'engagement significatif envers une offre de détail grand public moderne qui dépasse toutes les attentes et crée une véritable destination de détail à « guichet unique » pour satisfaire les nombreuses exigences des consommateurs. L’entreprise est régulièrement récompensée pour son innovation et son investissement dans les actifs de détails de proximité, les employés et les systèmes. Zuber Issa et Mohsin Issa, co-fondateurs et co-PDG d’EG Group, ont été conjointement désignés Entrepreneurs de l’année EY 2018 au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, consulter www.eurogarages.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.