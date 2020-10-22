Skyhook和Unwired宣佈合作以提供整合定位服務

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Wi-Fi定位技術開發的先驅Skyhook Wireless, Inc. (“Skyhook”)和首屈一指的定位、地圖繪製和地理編碼服務提供者Unwired Labs Pvt Ltd (“Unwired”)今天宣佈，雙方已經簽訂策略性合作協定。根據協定，除少數例外，Unwired將不再出售或提供自己的Wi-Fi定位服務，而是成為經銷商和合作夥伴，透過Unwired LocationAPI平臺為未來客戶提供Skyhook一流的Wi-Fi定位服務。此外，Skyhook和Unwired將共同開發產品和尋求機會，以因應客戶對精確定位以及優質地圖繪製和地理編碼的需求。

Skyhook執行長Craig Waggy表示：「我們很高興與Unwired合作，成為其Wi-Fi定位合作夥伴。我們的合作將使Unwired的未來客戶能夠使用由逾50億個接入點組成的地理位置參考資料庫提供支援的Skyhook定位服務，同時還將擴大Skyhook的合作夥伴產品組合，以期提供高度整合的全套精確定位服務，包括地圖繪製和地理編碼。」

Unwired執行長Gopi Aravind表示：「這項合作將我們專有的地圖繪製、手機訊號塔定位和地理編碼服務，與Skyhook的高精度Wi-Fi定位解決方案相結合，Unwired現在可以為我們的客戶提供最佳的定位服務平臺。我們期待與Skyhook一起為客戶提供該整合解決方案，最終目標是使其在今後的幾年內成為一項成功的合作。」

關於Skyhook：

Skyhook是定位技術領域獨立的全球領軍企業，運行全球最大的獨立定位網路，該網路由51億個地理定位的Wi-Fi熱點、2億個手機訊號塔和2000萬個可操作場所組成。Skyhook以精確無誤的定位資料和情報處理數百億個位置交易，為裝置、應用程式、穿戴式產品、品牌和廣告平臺提供服務。透過其母公司Skyhook Holding, Inc.，Skyhook以Liberty Broadband Corporation旗下全資子公司的型態營運。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.skyhook.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。