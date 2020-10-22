Skyhook和Unwired宣布合作以提供集成定位服务

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Wi-Fi定位技术开发的先驱Skyhook Wireless, Inc. (“Skyhook”)和领先的定位、地图绘制和地理编码服务提供商Unwired Labs Pvt Ltd (“Unwired”)今天宣布，双方已经签订了一项战略合作协议。根据协议，除少数例外，Unwired将不再出售或提供自己的Wi-Fi定位服务，而是作为经销商和合作伙伴，通过Unwired LocationAPI平台为未来客户提供Skyhook一流的Wi-Fi定位服务。此外，Skyhook和Unwired将共同开发产品和寻求机会，满足客户对精确定位以及高质量地图绘制和地理编码的需求。

Skyhook首席执行官Craig Waggy表示：“我们很高兴与Unwired合作，成为其Wi-Fi定位合作伙伴。我们的合作将使Unwired的未来客户能够使用由逾50亿个接入点组成的地理位置参考数据库提供支持的Skyhook定位服务，同时还将扩大Skyhook的合作伙伴产品组合，以期提供高度集成的精确定位服务套件，包括地图绘制和地理编码。”

Unwired首席执行官Gopi Aravind表示：“通过这项合作，将我们专有的地图绘制、手机信号塔定位和地理编码服务与Skyhook的高精度Wi-Fi定位解决方案相结合，Unwired现在可以为我们的客户提供最佳的定位服务平台。我们期待着与Skyhook一起，共同为我们的客户提供该集成解决方案，最终目标是让其在今后的几年内成为一项成功的合作。”

关于Skyhook：

Skyhook是定位技术领域独立的全球领军企业，运营着全球最大的独立定位网络，该网络由51亿个地理定位的Wi-Fi热点、2亿个手机信号塔和2000万个可操作场所组成。Skyhook通过精确无误的定位数据和情报处理数百亿个位置交易，为设备、应用程序、可穿戴产品、品牌和广告平台提供服务。Skyhook是Liberty Broadband Corporation旗下的全资子公司，通过其母公司Skyhook Holding, Inc.运营。如需了解更多信息，请访问www.skyhook.com。

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