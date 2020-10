RIYADH, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--De Wereldbank en Saoedi-Arabië hebben een lange termijn partnerschap aangekondigd om het gebruik van Artificial Intelligence (AI) in ontwikkelingslanden te versnellen ter ondersteuning van economische en ontwikkelingsdoelen. Het doel is ervoor te zorgen dat geen enkel land achterblijft in de race om de waarde van AI te ontsluiten, terwijl ervoor wordt gezorgd dat de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen om de risico’s die aan AI zijn verbonden, te beheersen.

In het kader van het partnerschap zullen de Wereldbank en Saoedi-Arabië, vertegenwoordigd door de Saudi Data en Artificial Intelligence Authority (SDAIA), samenwerken om landen te helpen bij het creëren van beleid en initiatieven die de kracht van AI benutten om nationale ontwikkeling en groei te ondersteunen. AI en aanverwante technologieën zullen naar verwachting vóór 2030 wereldwijd 15 biljoen dollar aan economische waarde ontgrendelen, maar veel ontwikkelingslanden hebben nog niet de technische bereidheid om in deze nieuwe rijkdom te delen.

