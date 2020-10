L’Arabie saoudite s’associe à la Banque mondiale pour qu’aucune nation ne soit laissée pour compte en matière d’IA

RIYAD, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--La Banque mondiale et l’Arabie saoudite ont annoncé un partenariat à long terme visant à accélérer l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les pays en développement, en soutien des objectifs économiques et de développement. L’objectif est de veiller à ce qu’aucune nation ne soit laissée pour compte dans la course à la libération de la valeur de l’IA, tout en veillant à ce que les protections adéquates soient mises en place pour gérer les risques associés à l’IA.

Dans le cadre de ce partenariat, la Banque mondiale et l’Arabie saoudite, représentées par la Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA), vont coopérer pour aider les pays à mettre en place des politiques et des initiatives exploitant le pouvoir de l’IA, qui permettront de soutenir le développement et la croissance au niveau national. L’IA et les technologies connexes devraient débloquer 15 milliards USD supplémentaires de valeur économique à travers le monde, d’ici 2030, mais de nombreux pays en développement ne sont pas encore prêts techniquement à prendre part à cette nouvelle richesse.

Le partenariat aidera les pays cibles, d’une part à identifier les lacunes dans leur propre préparation et capacité à utiliser l’IA et les données, d’autre part à développer leurs propres politiques en matière d’IA à des fins d’innovation et d’accélération de l’IA, sur la base d’objectifs de développement durable. Dans le cadre de cette initiative, une analyse de l’état de préparation à l’IA des pays sera menée en vue d’identifier les opportunités et les défis clés, ainsi que les options politiques qui pourraient permettre d’accroître une diffusion responsable de l’IA. L’initiative se concentrera d’abord sur le continent africain, étant donné son potentiel en termes de développement numérique.

L’initiative a été annoncée aujourd’hui par Son Excellence Esam bin Abdullah Alwagait, directeur du National Information Center (NIC), et M. Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour les Infrastructures, lors de l’évènement Global AI Summit, à Riyad.

SE le Dr Alwagait a déclaré : « À travers ce partenariat avec la Banque mondiale, l’Arabie saoudite vise à aider tous les pays du monde à libérer la valeur de l’intelligence artificielle, et à partager les avantages d’une prise de décision fondée sur les données, pour soutenir la croissance économique et sociale. Les données et l’IA sont au cœur du programme Vision 2030 de l’Arabie saoudite et, grâce au développement de notre propre programme et de nos propres politiques en matière d’IA, nous avons développé des compétences et des ressources que nous souhaitons partager pour que toutes les nations soient également préparées à exploiter la valeur de l’IA. »

Makhtar Diop a confié pour sa part : « L’IA offre un potentiel significatif en termes de création de nouvelles opportunités et de résolution des défis complexes de développement, pour mettre fin à la pauvreté et bâtir la prospérité. La technologie comporte par ailleurs des risques qui, s’ils sont négligés, peuvent menacer d’élargir le fossé grandissant de l’IA, aussi bien entre les pays en développement, que dans chacun d’eux, en augmentant les inégalités sociales et en laissant des millions de personnes, voire des milliards, encore plus à la traîne. Cette initiative vise à aider les gouvernements à exploiter les technologies d’IA tout en adoptant les protections adéquates pour garantir la confidentialité, la protection, l’inclusivité et l’objectivité des algorithmes. »

Le nouveau partenariat s’appuiera sur les travaux en cours de la Banque mondiale pour aider activement les pays en développement à se préparer encore mieux aux opportunités de l’IA et aux risques que peuvent présenter les bonds en avant technologiques. L’accent est mis sur l’évolutivité et l’utilisation innovante d’une IA responsable dans diverses applications propices au développement, comme le secteur public, l’énergie, l’agriculture, les transports, l’éducation et la santé.

