Les composants Inapal de Continental Structural Plastics réduisent le poids et la complexité pour les nouveaux SUV de luxe en Europe

Advanced composites allow for the molding of complex shapes to minimize parts, reducing weight and assembly complexity. (Photo: Business Wire)

AUBURN HILLS, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Inapal Plásticos, les opérations de Continental Structural Plastics au Portugal, fabriqueront plusieurs composants en mélanges à mouler en feuille (sheet molded compound, SMC) légers et à faible densité pour le premier SUV d’un fabricant automobile de luxe. Ces 11 composants, allant des composants sous le capot et en dessous de caisse jusqu’aux composants de Classe A, réduiront la complexité des pièces et le poids total du véhicule.

En moulant le châssis d’assemblage de radiateur complexe dans un matériau composite à faible densité, l’OEM a pu minimiser le nombre de pièces nécessaires sous le capot, réduisant ainsi de façon considérable son poids et sa complexité d’assemblage. Ces pièces sont habituellement en acier ou en aluminium et nécessitent plusieurs composants découpés à assembler pour créer le produit final. D’autre part, le SMC permet le moulage de formes complexes et d’emboutissages profonds, grâce à quoi CSP peut créer un assemblage fini qui correspond au design spectaculaire et distinctif du véhicule.

Moulé en SMC de classe A à faible densité, le hayon du véhicule est fini par CSP avec un apprêt conducteur avant d’être expédié au client. Ce SMC de classe A peut passer dans un four à enduire de type E, ce qui offre au client la liberté de peindre le hayon en interne avec le reste du véhicule.

« Comme ce véhicule est le premier SUV à être fabriqué par ce constructeur automobile particulier, il n’existe pas encore de référence directe pour renseigner les économies de poids exactes offertes par l’utilisation du SMC à faible densité, » a déclaré Orlando Rebelo, directeur de programme chez Inapal Plásticos. « Mais on peut dire sans risque d’erreur que les économies de poids seront importantes et contribueront à la performance luxueuse que les clients attendent de ce véhicule. »

Les composants seront fabriqués dans les installations CSP de Leça, et Palmela, au Portugal.

À propos de Continental Structural Plastics

Continental Structural Plastics (CSP), une société du groupe Teijin propose, depuis plus de 50 ans, des technologies de pointe dans des solutions composites légères pour les secteurs de l'automobile, des poids lourds, des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et de la construction. Basée à Auburn Hills dans le Michigan, CSP propose une offre complète d'ingénierie et détient de nombreux brevets couvrant le développement des matériaux et les procédés de fabrication. La société a des opérations sur trois continents et compte plus de 4 300 employés. Pour plus de renseignements, consultez le site cspplastics.com.

À propos du groupe Teijin

Teijin (TOKYO : 3401) est un groupe mondial axé sur la technologie qui propose des solutions de pointe dans les domaines de la valeur environnementale, de la sûreté, de la sécurité et de la prévention des catastrophes, ainsi que dans celui du changement démographique et de la prise de conscience accrue de la santé. Créé à l’origine en tant que premier fabricant de rayonne au Japon en 1918, Teijin a évolué en une entreprise unique incluant trois secteurs d’activité principaux : les matériaux haute performance parmi lesquels les fibres d’aramide et de carbone et les composites, ainsi que les traitements en résine et en plastique, les films, les fibres polyester et la conversion des produits ; les soins de santé incluant les équipements pharmaceutiques et de santé à domicile pour les maladies osseuses/d’articulation, respiratoires et cardiovasculaires/métaboliques, les soins infirmiers et la santé pré-symptomatique ; et l’informatique, qui inclut les solutions B2B destinées aux systèmes médicaux, d’entreprise et publics ainsi que les logiciels intégrés et les services en lignes B2C de divertissement numérique. Profondément engagée envers ses parties prenantes, tel qu’elle l’exprime dans l’énoncé de la marque « Chimie humaine, solutions humaines, » Teijin vise à être une entreprise qui prend en charge la société du futur. Le groupe est composé de plus de 170 entreprises et emploie près de 20 000 personnes dans 20 pays du monde entier. Teijin a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 853,7 milliards JPY (8,0 milliards USD) avec un total des actifs de 1 004,2 milliards JPY (9,4 milliards USD) lors de l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 2020. Veuillez consulter le site www.teijin.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.