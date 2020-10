Hoffmann Green étend son partenariat avec le préfabricant Soriba

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce qu’il étend son partenariat avec le préfabricant Soriba.

Déjà partenaire d’Hoffmann Green pour l’application des prémurs architectoniques, ce contrat permettra à la société Soriba, entreprise vendéenne et leader dans la conception de produits préfabriqués béton, de fabriquer des escaliers bas carbone dans sa future usine 4.0 située à Fontenay-Le-Comte en Vendée à proximité du site d’Hoffmann Green Cement Technologies.

Cette usine 4.0 de 6500 m2 munie d’un process industriel semi automatisé équipé d’un système moderne de durcissement des bétons avec gestion de la température et de l’hygrométrie, devrait être opérationnelle dès l’été 2021.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis d’annoncer la signature de l’extension du partenariat avec Soriba, une société vendéenne qui affiche les mêmes ambitions de recherche et d’innovation pour décarboner le secteur de la construction que celles d’Hoffmann Green, et avec qui nous étions déjà partenaire pour l’application des prémurs architectoniques. Cet engagement avec un partenaire innovant démontre l’attractivité du ciment Hoffmann Green pour contribuer à la réduction de l’impact carbone du secteur du bâtiment. »

Stéphane Garnier, Président Directeur Général de Soriba, ajoute : « L’utilisation de ciment Hoffmann Green, permettant de réduire de façon très significative les émissions de CO 2 dans la fabrication du béton, pour la production d’escaliers bas carbone s’inscrit parfaitement dans la démarche éco-responsable et d’innovation permanente de notre société. Nous avons déjà pu tester l’efficacité de ce ciment sans clinker pour les prémurs architectoniques, ce nouveau contrat pour la fabrication industrielle de nos escaliers dans notre future usine est une preuve de sa compétitivité et de sa pertinence face aux enjeux actuels du secteur. »

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos de Soriba

Reconnu pour ses savoir-faire depuis 1974, Soriba, entreprise familiale vendéenne, a su s’imposer comme leader dans la conception de produits préfabriqués béton. Portés par les stratégies de développement et de renouvellement de ses clients, Soriba s’appuie sur des valeurs clés qui garantissent au Groupe performance et croissance. Depuis sa naissance, Soriba anticipe le monde de demain en accompagnant les professionnels du bâtiment dans une stratégie de développement gagnante et durable. La société propose une gamme d’escaliers préfabriqués en béton adaptée à toutes les exigences du secteur ainsi qu’une gamme de murs béton préfabriqués BETOMUR avec et sans isolation intégrée.