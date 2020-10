BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Skyhook Wireless, Inc. ("Skyhook"), empresa pionera en el desarrollo de tecnología de posicionamiento Wi-Fi, y Unwired Labs Pvt Ltd ("Unwired"), uno de los principales proveedores de servicios de localización, cartografía y geocodificación, anuncian hoy la firma de un acuerdo de colaboración estratégica. De conformidad con el acuerdo, Unwired, con contadas excepciones, ya no venderá ni ofrecerá sus propios servicios de posicionamiento Wi-Fi. En su lugar, Unwired se convertirá en revendedor y socio colaborador para proporcionar a los futuros clientes acceso a los mejores servicios de posicionamiento Wi-Fi de Skyhook a través de su plataforma LocationAPI.

