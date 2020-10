ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--PDI (www.pdisoftware.com), een wereldwijde leverancier van bedrijfssoftware oplossingen voor de gemaksretail, de petroleumgroothandel en de logistieke sector, heeft aangekondigd dat het zijn zakelijke relatie met de in het VK gevestigde benzine- en gemaksretailer verlengt , EG Group.

EG Group breidt het gebruik van PDI’s ERP-, brandstofprijzen- en logistieke oplossingen uit naar duizenden locaties in Europa, Noord-Amerika en Australië als onderdeel van de overeenkomst. Bovendien onderzoeken ze momenteel het gebruik van PDI Marketing Cloud Solutions, een bewezen, branche specifieke marketingoplossing die retailers helpt hun omzet te verhogen door backoffice-, promotie- en loyaliteitsgegevens te combineren om klanten aan te trekken en te behouden. De aankondiging volgt op verschillende overnames die EG Group heeft gedaan in de VS en andere markten. Onlangs verwierf de retailer de in de VS gevestigde c-store-keten Cumberland Farms als onderdeel van zijn voortdurende wereldwijde uitbreidingsstrategie.

