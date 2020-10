EG Group seleciona a PDI como fornecedora de soluções de ERP, nuvem de marketing, preço de combustível e logística

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A PDI (www.pdisoftware.com), fornecedora global de soluções de software empresarial para os setores de lojas de conveniência, petróleo em atacado e logística, anunciou que está ampliando seu relacionamento comercial com o EG Group, varejista britânico que opera postos de combustível e lojas de conveniência.

Como parte do acordo firmado, o EG Group expande seu uso de soluções de ERP, preço de combustível e logística da PDI para milhares de estabelecimentos na Europa, na América do Norte e na Austrália. Além disso, o grupo analisa atualmente utilizar o PDI Marketing Cloud Solutions, uma solução comprovada de marketing específica para setores que ajuda varejistas a ampliarem sua receita bruta combinando dados de back office, promocionais e de fidelidade para atrair e reter clientes. O anúncio ocorre após diversas aquisições feitas pelo EG Group nos Estados Unidos e em outros mercados. Mais recentemente, o grupo varejista adquiriu a Cumberland Farms, rede de lojas de conveniência sediada nos Estados Unidos, como parte de sua estratégia de expansão global contínua.

“ O EG Group tem ampliado seu alcance global nos últimos anos, e sempre buscamos aprimorar a experiência de varejo. Precisávamos de um parceiro de software que pudesse apoiar a expansão internacional e a complexidade de nossas operações atuais”, afirmou Mohsin Issa, fundador e co-CEO do EG Group. “ A experiência e a reputação da PDI em atendimento ao cliente, juntamente com suas soluções escaláveis e de ponta a ponta, oferecem uma plataforma de tecnologia adequada para avançarmos”.

Crescente portfólio de soluções e alcance global para apoiar os clientes

A PDI também tem apresentado uma rápida trajetória de crescimento, expandindo e fortalecendo seu portfólio de soluções e presença global nos últimos dois anos. A empresa de software adquiriu diversas empresas dos Estados Unidos e de outros países, fazendo importantes investimentos para ampliar seu ERP para atacadistas, gestão de logística, preço de combustível, fidelidade, percepções e — mais recentemente — recursos de pagamento para servir ainda melhor a seus clientes.

“ Nossa missão é ajudar nossos clientes a prosperarem utilizando excelentes soluções que facilitam suas operações em todas as áreas de suas organizações, independentemente de porte ou localização geográfica”, declarou Jimmy Frangis, CEO da PDI. “ Uma parte importante de nossa estratégia é poder suprir de maneira holística as diversas necessidades de empresas globais em crescimento como o EG Group, e esperamos ajudá-los a ter ainda mais sucesso nos próximos anos.”

A PDI continuará integrando e ampliando seu portfólio de soluções para ajudar os clientes a atingirem suas metas de crescimento e se adaptarem facilmente a mudanças de mercado.

Sobre a PDI

A Professional Datasolutions, Inc. (PDI) ajuda varejistas de conveniência e atacadistas de petróleo a prosperarem por meio de transformação digital e software corporativo que lhes permitem aumentar a receita, otimizar as operações e unificar seus negócios em toda a cadeia de valor. Mais de 1.500 clientes em mais de 200 mil locais em todo o mundo contam com nossas importantes soluções de ERP, logística, preço de combustível e nuvem de marketing para proporcionar percepções que aumentam o volume, a margem e a fidelidade do cliente. A PDI possui e opera o programa de fidelidade Fuel Rewards®, que é frequentemente classificado como um programa de economia de combustível com melhor desempenho ano após ano. Por mais de 35 anos, nosso abrangente conjunto de soluções e conhecimentos incomparáveis ​​têm ajudado clientes de qualquer porte a reimaginarem suas empresas e oferecerem experiências excepcionais aos clientes. Para saber mais sobre a PDI, acesse www.pdisoftware.com.

Sobre o EG Group

Fundado em 2001 no Reino Unido pela família Issa, o EG Group é um importante operador de postos de combustível e lojas de conveniência que já firmou parcerias com marcas globais como ESSO, BP, Shell, Carrefour, Louise Delhaize, SPAR, Starbucks, Burger King, KFC, Greggs e Subway. A empresa é reconhecida por oferecer combustível, lojas de conveniência e comida para viagem de padrão internacional. O EG Group emprega atualmente mais de 55 mil funcionários, que trabalham em aproximadamente 6.250 estabelecimentos em 10 mercados internacionais na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. O EG Group assumiu um importante compromisso de proporcionar uma oferta moderna de varejo de consumo que supera as expectativas e cria um verdadeiro destino varejista “one-stop” para satisfazer a missões de vários consumidores. A empresa é frequentemente reconhecida por sua inovação e investimento em ativos de lojas de conveniência, nos funcionários e nos sistemas que utiliza. Zuber Issa e Mohsin Issa, cofundadores e co-CEOs do EG Group, foram considerados conjuntamente Empreendedor do Ano de 2018 no Reino Unido pela EY. Para saber mais, acesse www.eurogarages.com.

