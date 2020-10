QInsure in Queensland, Australië en FINEOS ondertekenen Cloud HoA

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX:FCL), de marktleidende leverancier van groeps- en individuele kernsystemen voor levens-, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen, heeft vandaag aangekondigd dat het een Heads of Agreement (HoA) heeft gesloten met QInsure, een volledige dochteronderneming van de QSuper Group, een van de grootste en meest gerespecteerde pensioenfondsen van Australië. Dit geeft de intentie aan om het FINEOS Claims-systeem van QInsure te upgraden naar de FINEOS Claims SaaS-editie op het FINEOS-platform, aangedreven door AWS.

QInsure implementeerde en ging live met FINEOS Claims in september 2019, dat met succes op de leden gerichte claimresultaten opleverde via verbeterde, geïntegreerde en geautomatiseerde processen en workflow voor claims met betrekking tot het leven, totale en permanente invaliditeit (TPD) en inkomensbescherming. De belangrijkste hoogtepunten van het programma waren automatische betalingsberekeningen en de zakelijke inhoud van de FINEOS Financial Services Council (FSC) Code of Practice die casemanagers helpt om de verzekeringsbelofte na te komen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Phil Fraser, CEO van QInsure, zei over de relatie: "Ons partnerschap met FINEOS blijft groeien en we realiseren voordelen via het FINEOS Claims-systeem, inclusief gestroomlijnde claimprocessen waardoor onze claimmanagers zich kunnen concentreren op het leveren van uitstekende resultaten aan QSuper-leden. We zijn verheugd om onze samenwerking met FINEOS voort te zetten om de flexibiliteit van onze organisatie, digitale klantervaring en onze uitmuntende service te ondersteunen."

Dhr. Fraser voegde toe: “Hoewel ons partnerschap met FINEOS relatief nieuw is, hebben ze bewezen een betrouwbare en gewaardeerde partner te zijn. We zullen onder deze HoA nauw samenwerken met FINEOS om ervoor te zorgen dat APRA (de Australian Prudential Regulation Authority) onze aanpak ondersteunt."

Michael Kelly, CEO van FINEOS, concludeerde: "QInsure is een fantastisch bedrijf om mee samen te werken, gezien hun sterke toewijding om altijd het beste te doen voor hun leden. We zijn enthousiast over de volgende fase van ons partnerschap met een van de meest gerespecteerde fondsen in Australië. De overstap naar het FINEOS-platform is een geweldige kans voor FINEOS en onze klanten in de regio Australië en Nieuw-Zeeland. Het ondersteunen van deze overgang is een belangrijke strategische doelstelling voor FINEOS. Onze Noord-Amerikaanse klanten hebben onze SaaS-gebaseerde FINEOS Platform-oplossingen de afgelopen 3-4 jaar al gebruikt en we zijn nu al meer dan 3 jaar een ‘cloud-only’ SaaS-leverancier in de VS en Canada."

Vorig jaar behaalde FINEOS een recordaantal nieuwe verkopen van kernoplossingen op het FINEOS-platform en we zien vandaag een brede belangstelling voor cloudoplossingen in Australië en Nieuw-Zeeland. Covid-19 heeft de digitale transformatie binnen de levens-, ongevallen- en gezondheidssector versneld en verzekeringsmaatschappijen willen overstappen op cloud computing ter ondersteuning van flexibele, moderne bedrijfsmodellen die het werken, kopen en verkrijgen van klantenservice ondersteunen die overal kan worden bereikt.

In de afgelopen 6 jaar heeft FINEOS meer dan € 100 miljoen geïnvesteerd in R&D voor de ontwikkeling van FINEOS AdminSuite, een volledig SaaS-kernadministratiesysteem voor leven, ongevallen en gezondheid, inclusief polis, facturering en claimbeheer. FINEOS stond in 2019 genoteerd op de ASX en in augustus 2020 nam FINEOS Limelight over, een Silicon Valley SaaS-leverancier van offerte-, verzekerings- en rating-software voor de groep en de sector van vrijwillige personeelsvoorzieningen in de VS.

FINEOS heeft gevestigde, vertrouwde relaties met enkele van de grootste en meest gerespecteerde verzekeringsmaatschappijen in de ANZ-regio. We zijn trots op een zeer sterk lokaal team met een benijdenswaardige staat van dienst op het gebied van levering en klantenondersteuning, en we zijn verheugd om samen te blijven werken met QInsure."

Over FINEOS Corporation Limited

FINEOS is een toonaangevende leverancier van kernsystemen voor levens-, ongevallen- en zorgverzekeraars wereldwijd met 6 van de grootste levensverzekeraars in Australië en 7 van de 10 grootste collectieve levens- en ziektekostenverzekeraars in de VS. Met medewerkers en kantoren over de hele wereld blijft FINEOS snel groeien en werkt het samen met innovatieve vooruitstrevende verzekeraars in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific.

Het FINEOS-platform biedt klanten een volledige end-to-end kernverzekeringsadministratie en omvat de FINEOS AdminSuite-kernproductsuite en add-onproducten, FINEOS Engage voor de ondersteuning van digitale betrokkenheid en FINEOS Insight voor analyse en rapportage.

Ga voor meer informatie naar www.FINEOS.com

Over QInsure

QInsure is opgericht om exclusief collectieve levensverzekeringspolissen voor QSuper te verstrekken, zodat levensverzekeringsuitkeringen aan QSuper-leden kunnen worden verstrekt als onderdeel van hun pensioenplan.

QInsure, de eerste verzekeringsmaatschappij die werd opgericht door een pensioenfonds in Australië, werd op 29 juli 2015 gevestigd als een volledige dochteronderneming van QSuper Limited en begon levensverzekeringspolissen uit te geven vanaf 1 juli 2016. Het bedrijf heeft ASFL- en APRA-licenties om als verzekeringsmaatschappij te opereren, evenals een onafhankelijke Raad van Bestuur en directieteam.

Over QSuper

QSuper begon met een door het parlement vastgestelde wet in 1912 en creëerde de entiteit die nu bekend staat als de QSuper Group.

In de loop van de tijd groeide QSuper uit tot het pensioenfonds voor alle huidige en voormalige werknemers van de openbare sector en hun echtgenoten in Queensland en is het nu het grootste superfonds van Queensland en een van de grootste in Australië. QSuper heeft de reeks producten en diensten uitgebreid, met een klantenbestand van nu meer dan 585.000, met meer dan $ 113 miljard aan beheerd vermogen.

Met het aannemen van wetgeving in 2016 die de beperkingen op wie in aanmerking komt voor deelname aan het Fonds verwijderde, heeft QSuper vanaf 1 juli 2017 meer Australiërs verwelkomd om het QSuper-gevoel te ervaren.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://qsuper.qld.gov.au/

