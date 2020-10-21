Datasite達成協議，將被CapVest收購

明尼亞波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Datasite®（「公司」）已簽署協議，同意由國際私募股權公司CapVest Partners LLP (“CapVest”)旗下管理基金收購該公司。

Datasite總部位於明尼亞波利斯，是購併(M&A)業首屈一指的軟體即服務(SaaS)提供商，在13個國家的25個地區擁有750多名員工。在過去五年中，Datasite已在180多個國家建立快速成長的客戶群，屢獲殊榮的產品和服務使其成為該市場中真正的全球參與者。2019年，Datasite促成了近1萬筆交易，收入增加超過30%。

該項交易是Datasite的重要里程碑，其為全球交易協商者提供在整個購併交易生命週期中成功所需的工具，其中包括核心盡職調查應用程式Datasite Diligence™、協助準備交易的應用程式Datasite Prepare™、促進初期行銷流程最佳化的應用程式Datasite Outreach™，以及首個專用的買方應用程式Datasite Acquire™。

Datasite執行長Rusty Wiley表示：「對於整個Datasite大家庭——員工、客戶和業界合作夥伴——而言，這是令人振奮的一天，將進一步鞏固公司為全球購併業一流SaaS提供商的地位。我們擁有最好的員工和最佳的科技，可以讓交易更快捷、更簡單、更安全。CapVest在改變其投資組合公司規模以及協助他們實現自身潛力方面的長期紀錄，使其成為我們下一成長階段的絕佳合作夥伴。我們期待推出新產品，以解決客戶的痛點並提高效率。」

CapVest合夥人Christopher Campbell補充道：「Rusty及其團隊在將Datasite轉型為一流平臺方面的工作非常出色，為全球交易協商者提供必要的服務。隨著Prepare、Outreach和Acquire等產品在近期推出，公司的旗艦盡職調查產品已得到強化，Datasite是交易協商業界的綜合解決方案提供商。我們期待將更多創新產品推向市場，以持續滿足客戶的需求。」

高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)擔任Datasite的獨家財務顧問，Akin Gump Strauss Hauer Feld擔任公司的法律顧問。

CapVest由William Blair（財務顧問）、Kirkland & Ellis LLP（法務）、KPMG LLP（財務和盡職調查）、GRAPH Strategy（商業盡職調查）和West Monroe Partners（技術盡職調查）提供建議。

該項交易須取得慣常監管批准並滿足成交條件，預計將於2020年第四季完成。

有關Datasite的更多資訊，請造訪：www.datasite.com。

關於Datasite

Datasite是購併業首屈一指的SaaS提供商，為全球交易協商者提供在整個購併交易生命週期中成功所需的工具。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.datasite.com

關於CapVest

CapVest是首屈一指的國際私募股權投資公司，與提供必需品和服務的有志向公司合作，助其業務轉型。CapVest是積極且有耐心的投資者，透過有機成長與收購導向成長的結合，與管理層密切合作以改變投資組合公司的規模，在創造具吸引力回報方面已建立良好的成功紀錄。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.capvest.co.uk。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。