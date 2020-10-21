Datasite达成协议，将被CapVest收购

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Datasite®（“公司”）已签署一份协议，将被国际私募股权公司CapVest Partners LLP (“CapVest”)旗下管理基金收购。

Datasite总部位于明尼阿波利斯，是并购(M&A)行业领先的软件即服务(SaaS)提供商，在13个国家的25个地区拥有750多名员工。在过去五年中，Datasite已在180多个国家建立快速增长的客户群，其屡获殊荣的产品和服务使其成为该市场中真正的全球参与者。2019年，Datasite促成了近1万笔交易，收入增长超过30%。

该项交易是Datasite的一个重要里程碑，其为全球交易者提供赋能整个并购周期所需的工具，助力交易成功，其中包括核心尽职调查应用Datasite Diligence™、帮助准备交易的应用Datasite Prepare™、优化初期营销流程的应用Datasite Outreach™以及首个专用的买方应用Datasite Acquire™。

Datasite首席执行官Rusty Wiley表示：“对于整个Datasite大家庭——员工、客户和行业合作伙伴——而言，这是激动人心的一天，将进一步巩固公司作为全球并购行业领先SaaS提供商的地位。我们拥有最好的员工和最佳的技术，可以让交易更快捷、更简单、更安全。CapVest转变其投资组合公司规模以及帮助他们实现自身潜力的长期往绩，使他们成为我们下一增长阶段的绝佳合作伙伴。我们期待着推出新产品，以解决我们客户的痛点并提高效率。”

CapVest合伙人Christopher Campbell补充道：“Rusty及其团队在将Datasite转变为领先平台方面的工作非常出色，为全球的交易者提供了必要的服务。随着Prepare、Outreach和Acquire等产品在近期的推出，公司的旗舰尽职调查产品已得到增强，而Datasite是促成交易行业的综合解决方案提供商。我们期待将更多创新产品推向市场，以持续满足客户的需求。”

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)担任Datasite的独家财务顾问，Akin Gump Strauss Hauer Feld担任公司的法律顾问。

CapVest由William Blair（财务顾问）、Kirkland & Ellis LLP（法务）、KPMG LLP（财务和尽职调查）、GRAPH Strategy（商业尽职调查）和West Monroe Partners（技术尽职调查）提供建议。

该项交易须取得惯常监管审批并满足交割条件，预计将于2020年第四季度完成。

有关Datasite的更多信息，请访问：www.datasite.com。

关于Datasite

Datasite是并购行业领先的SaaS提供商，为全球交易者提供赋能整个并购周期所需的工具，助力交易成功。如需了解更多信息，请访问www.datasite.com

关于CapVest

CapVest是一家领先的国际私募股权投资公司，与提供必需品和服务的有志向公司合作，助其业务转型。作为一家积极耐心的投资方，CapVest与管理层密切合作，通过将有机增长与收购导向增长相结合，转变其投资组合公司的规模，在实现具吸引力回报方面已建立良好的成功往绩。如需了解更多信息，请访问www.capvest.co.uk。

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