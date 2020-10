I componenti della divisione Inapal di Continental Structural Plastics riducono il peso e la complessità per un nuovo SUV di lusso in Europa

Advanced composites allow for the molding of complex shapes to minimize parts, reducing weight and assembly complexity. (Photo: Business Wire)

AUBURN HILLS, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Inapal Plásticos, la divisione portoghese di Continental Structural Plastics, produrrà una serie di componenti in materiale composito leggero e a bassa densità realizzato mediante stampaggio in lastre (sheet molded compound, SMC) per il primo SUV di un prestigioso produttore di automobili di lusso. Questi 11 componenti, che spaziano da elementi per il vano motore a parti per il sottoscocca e componenti di Classe A, ridurranno la complessità delle parti e il peso complessivo del veicolo.

Lo stampaggio del complesso telaio del radiatore in materiale composito a bassa densità ha permesso al produttore di apparecchiature originali (original equipment manufacturer, OEM) di limitare il numero delle parti richieste per il vano motore, riducendo in misura considerevole la complessità dell’assemblaggio e il peso.

