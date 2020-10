Cartão biométrico piloto de impressão digital da Mastercard, IDEMIA e MatchMove para aumentar a segurança dos pagamentos sem contato na Ásia

CINGAPURA E COURBEVOIE, França--(BUSINESS WIRE)--Mastercard fez parceria com a IDEMIA, a líder global em Identidade Aumentada, e MatchMove, uma fintech com sede em Cingapura, no primeiro cartão biométrico piloto, que usa uma impressão digital para autorizar transações em terminais de pagamento em lojas, na Ásia.

O cartão, com nome de produto F.CODE Easy, leva a experiência perfeita e intuitiva da autenticação biométrica de um smartphone para um cartão inteligente. Ele torna as transações mais convenientes, seguras e protegidas, eliminando a necessidade de o titular do cartão fornecer um número PIN ou assinatura, reduzindo assim os pontos de contato em locais públicos.

Desenvolvido pela IDEMIA de acordo com as especificações técnicas e de design da Mastercard, o F.CODE Easy garante privacidade e segurança, armazenando todas as credenciais biométricas no chip do cartão, em vez de um banco de dados central. O cartão sem bateria, que coleta energia dos terminais de pagamento para alimentar seu sensor de impressão digital, foi projetado para ser intuitivo e é certificado pelos padrões ISO pela Mastercard para segurança e conformidade.

MatchMove, um provedor de Banking as a Service em Cingapura, emitirá os cartões biométricos para o piloto no quarto trimestre deste ano. O piloto contará com funcionários da Mastercard, IDEMIA e MatchMove usando os cartões para transações e demonstrações ao vivo para clientes.

“À medida que as pessoas fazem uma mudança permanente para as transações sem contato, o cartão biométrico promete mais opções e maior segurança para os consumidores”, disse o vice-presidente executivo de serviços da Mastercard na Ásia-Pacífico, Matthew Driver. “Com o foco da Mastercard no comércio digital, esta solução é uma prova das parcerias inovadoras que a Mastercard promove e evidencia sua missão de fornecer experiências de pagamento rápidas e sem atrito, protegidas em todos os pontos”.

A mudança para transações sem toque está em andamento globalmente, já que quase seis em cada 10 consumidores afirmam que a mudança para pagamentos digitais é provável que dure e quase a metade planeja usar dinheiro com menos frequência, mesmo depois que a pandemia de COVID-19 passar, de acordo com um estudo da Mastercard em vários mercados em todo o mundo. Na Ásia-Pacífico, uma grande maioria - 71% na Austrália, 77% na Índia, 73% na China e 62% no Japão - acredita que a mudança para pagamentos sem contato veio para ficar.

Para apoiar o processo de integração para o F.CODE Easy, a IDEMIA fornecerá um conjunto completo de serviços para a MatchMove que permite aos usuários se inscrever em suas próprias casas para a máxima comodidade.

“Estamos orgulhosos de comemorar este marco na nossa jornada para moldar o futuro dos pagamentos movido pela biometria”, disse o vice-presidente sênior de instituições financeiras da Ásia-Pacífico na IDEMIA, Vincent Mouret. “Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Mastercard e a MatchMove para lançar o F.CODE Easy na Ásia e esperamos continuar a trabalhar juntos para fornecer segurança ponta a ponta para fintechs”.

MatchMove, que visa democratizar serviços financeiros essenciais usando nuvem avançada e tecnologias móveis, é um dos 21 candidatos às licenças de banco digital de Cingapura.

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com a IDEMIA e a Mastercard para ser pioneiro em soluções de ponta que capacitam nossos clientes a fazer pagamentos seguros e protegidos”, disse Amar Abrol, diretor comercial na MatchMove. “Aproveitando o F.CODE Easy, podemos permitir vários casos de uso para nossos clientes que, por sua vez, criam maior valor e utilidade para seus clientes, funcionários, fornecedores e parceiros. Estamos ansiosos para trabalhar juntos e apresentar novas soluções inovadoras ao mercado”.

Sobre a Mastercard (NYSE:MA), www.mastercard.com

Mastercard é uma empresa global de tecnologia no setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em qualquer lugar, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a realizar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades inestimáveis para todos.

Sobre a IDEMIA

IDEMIA, a líder global em Identidade Aumentada, fornece um ambiente confiável que permite que cidadãos e consumidores realizem suas atividades diárias críticas (como pagamento, conexão e viagens), tanto no espaço físico quanto no digital. Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Para sustentar a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Nós fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiros, de Telecomunicações, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com cerca de 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países. Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter.

Sobre a MatchMove

MatchMove, que é regulada pela Autoridade Monetária de Cingapura, é uma das empresas de fintech de crescimento mais rápido e mais inovadoras do mundo em pagamentos digitais e bancos de última geração. O Banking Wallet OS™, proprietário da MatchMove permite 'Banking-as-A-Service' e os recursos de Spend.Send.Lend™ em qualquer aplicativo. A plataforma capacita as empresas e seus clientes a gastar tanto online quanto offline com facilidade e segurança, por meio de cartões pré-pagos emitidos instantaneamente nas principais redes de cartões. Seus recursos de envio incluem transferências P2P domésticas, remessas transfronteiriças, P2M e desembolsos em massa para destinatários globais. A plataforma MatchMove se estende ainda mais com Lend, onde as pontuações de crédito são atribuídas com base nos gastos dos clientes e padrões de envio para oferecer soluções de empréstimo personalizadas. As soluções MatchMove ajudam os clientes corporativos a digitalizar pagamentos e dar aos segmentos financeiramente carentes a autonomia para movimentar seu dinheiro a qualquer hora e em qualquer lugar. Para mais informações, acesse www.matchmove.com.

