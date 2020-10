HARARE, Zimbabwe--(BUSINESS WIRE)--Eerder dit jaar voorspelde de Wereldbank dat in de nasleep van de economische crisis van Covid-19 de overmakingsstromen naar Sub-Sahara Afrika met 23,1% zouden dalen. Vandaag heeft WorldRemit, de wereldwijde online geldtransferservice, echter gemeld dat de vraag naar hun overmakingsdiensten naar Zimbabwe versneld blijft groeien en in de afgelopen zes maanden voor het bedrijf is verdubbeld.

Het bedrijf meldt dat deze versnelde groei wordt gedreven door het aantal geldinzamelingspunten dat beschikbaar wordt gesteld tijdens Covid-19. Er zijn belangrijke samenwerkingsverbanden aangegaan met bedrijven zoals Mukuru en meer recentelijk OK Stores om de voetafdruk van klanten in zowel landelijke als peri-urbane gebieden te vergroten en de handelsuren verder uit te breiden.

