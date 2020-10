EG Group si rivolge a PDI per la fornitura di soluzioni logistiche, per la pianificazione delle risorse aziendali e la determinazione dei prezzi dei carburanti, e di una piattaforma cloud per il marketing

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--PDI (www.pdisoftware.com), prestigioso fornitore globale di soluzioni software aziendali per i settori della vendita al dettaglio di beni di consumo, della vendita all’ingrosso di petrolio e logistico, ha annunciato oggi un’espansione del proprio rapporto di collaborazione con EG Group, operatore di stazioni di servizio e minimarket con sede generale nel Regno Unito.

Come parte dell’accordo, EG Group sta espandendo l’uso delle soluzioni di PDI per la pianificazione delle risorse aziendali (enterprise resource planning, ERP), la determinazione dei prezzi dei carburanti e logistiche presso migliaia di siti in Europa, nel Nord America e in Australia.

