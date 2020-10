LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (la "compañía") ha anunciado hoy que el Tribunal Superior de Londres ha denegado la solicitud de las filiales de la compañía, Pacific Drilling VIII Limited ("PDVIII") y Pacific Drilling Services, Inc. ("PDSI"), para apelar el laudo previamente anunciado emitido en el procedimiento de arbitraje entre PDVIII, PDSI y Samsung Heavy Industries Co. Ltd. ("SHI") en relación con el contrato de construcción y venta de Pacific Zonda.

Como se anunció anteriormente, PDVIII y PDSI presentaron un plan de reorganización separado en virtud del capítulo 11 del Código de Quiebra de Estados Unidos (U.S. Bankruptcy Code) ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; dicho plan fue confirmado el 30 de enero de 2019.

