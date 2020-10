SINGAPORE & COURBEVOIE, Francia--(BUSINESS WIRE)--Mastercard si è alleata con IDEMIA, leader globale di identità aumentata, e MatchMove, società fintech di Singapore, per lanciare in Asia la prima carta biometrica che utilizza l'impronta digitale per autorizzare transazioni nei terminali di pagamento dei punti vendita.

La carta, denominata F. CODE Easy, prende l'esperienza semplice e intuitiva dell'autenticazione biometrica da uno smartphone a una smart card. Rende le transazioni più pratiche, sicure e protette eliminando la necessità per l'utente di immettere un codice PIN o di firmare, riducendo così le superfici di contatto in luoghi pubblici.

