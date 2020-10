SINGAPORE & COURBEVOIE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Mastercard werkt samen met IDEMIA, de wereldleider in Augmented Identity, en MatchMove, een in Singapore gevestigde fintech, tijdens hun eerste pilot in Azië van een biometrische kaart die een vingerafdruk gebruikt om te autoriseren transacties bij betaalterminals in de winkel.

De kaart, met de productnaam F.CODE Easy, brengt de naadloze en intuïtieve ervaring van biometrische authenticatie van een smartphone naar een smartcard. Het maakt transacties gemakkelijker, veilig en beveiligd door het elimineren van de noodzaak voor een kaarthouder om een pincode of handtekening op te geven, waardoor het aantal contactpunten op openbare plaatsen wordt verminderd.

