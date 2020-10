Andersen Global underskriver samarbejdsaftale med Hvideruslands største advokatfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin platform i Østeuropa med tilføjelsen af samarbejdsfirmaet REVERA, et af de bedste advokatfirmaer i Hviderusland, hvilket udvider organisationens dækning, idet den styrker sit fodfæste i regionen.

Firmaet fra Minsk blev grundlagt i 1998 og leverer tjenester inden for selskabsret, erhvervsret, retssager, arbejdskraft, antitrust, fast ejendom og intellektuel ejendomsret med fokus på skattemæssige og private kundetjenester. Under ledelse af administrerende partner Dmitry Arkhipenko repræsenterer REVERAs team på mere end 50 advokater en række multinationale virksomheder og deltager ofte i Hvideruslands lovgivningsproces. Derudover er firmaet blevet anerkendt af Chambers Europe, Legal 500, IFLR 100 og Best Lawyers.

”I over 20 år har vores firma opbygget et respektabelt omdømme gennem vores engagement i forvaltning og uafhængighed og vores evne til at levere uovertrufne løsninger til kunder,” sagde Dmitry. "Vi ser frem til at samarbejde med Andersen Globals medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer, idet vi fortsætter med at opbygge en markedsførende global organisation.”

”Dmitry og hans team sætter standarden for juridiske tjenester i Hviderusland og supplerer vores eksisterende kapaciteter i Østeuropa for at imødekomme vores kunders voksende behov,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. ”Dette samarbejde repræsenterer yderligere vores forpligtelse til at levere synergistiske skattemæssige og juridiske tjenester på en sømløs måde globalt. Det er også en vigtig milepæl for vores ekspansionsstrategi i regionen og giver en solid platform til fremtidig vækst, idet vi fortsætter med at udvide mod øst.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 208 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

