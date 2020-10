FINEOS et QInsure de l’état du Queensland (Australie) signent un protocole d’accord pour une solution dans le cloud

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX : FCL), l’un des premiers fournisseurs de systèmes de base pour les compagnies d’assurances vie, accidents et santé, a annoncé aujourd’hui avoir signé un protocole d’accord avec QInsure, une filiale à 100 % de QSuper Group, l’une des caisses de retraite les plus importantes et les plus respectées d’Australie, ce qui indique que QInsure a l’intention d’actualiser son système d’indemnisation FINEOS Claims et de passer à la version SaaS du logiciel sur la plateforme FINEOS, appuyée par la technologie AWS.

QInsure a appliqué et mis en service le logiciel FINEOS Claims en septembre 2019, ce qui lui a permis d’obtenir des résultats axés sur ses membres grâce à l’amélioration, l’intégration et l’automatisation de ses processus et de son flux de travail pour les demandes d’indemnisation, dans le cadre de ses assurances vie, invalidité permanente et totale (IPT) et protection des revenus. Parmi les points forts du programme, notons le calcul automatique des paiements et le contenu commercial du code de pratique du Conseil des services financiers (FSC, Financial Services Council) de FINEOS, qui aide les responsables de dossiers à tenir les promesses de leur société d’assurance et à respecter les obligations réglementaires.

Le PDG de QInsure, Phil Fraser, a déclaré au sujet de cette relation : « Notre partenariat avec FINEOS continue de se développer et le système FINEOS Claims nous offre plusieurs avantages : le processus de demandes d’indemnisation simplifié permet par exemple à nos responsables de dossiers de rediriger leurs efforts afin d’obtenir d’excellents résultats pour les membres de QSuper. Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec FINEOS, qui nous permet de soutenir le caractère agile de notre organisation, l’expérience numérique de nos clients et l’excellence de nos services. »

M. Fraser a ajouté : « Bien que notre partenariat avec FINEOS soit relativement récent, cette société s’est révélée un partenaire fiable et très apprécié. Nous travaillerons en étroite collaboration avec FINEOS dans le cadre de ce protocole d’accord pour nous assurer que l’APRA (l’autorité australienne de régulation prudentielle) soutient notre approche. »

Michael Kelly, PDG de FINEOS, a conclu : « QInsure est une entreprise fantastique lorsqu’il s’agit de nouer un partenariat, étant donné son fort engagement à toujours faire de son mieux envers ses membres. Nous sommes ravis de passer à l’étape suivante de notre partenariat avec ce fonds, l’un des plus respectés d’Australie. Ce passage à la plateforme FINEOS est une opportunité très intéressante pour FINEOS et nos clients de la région Australie et Nouvelle-Zélande. Soutenir cette transition, c’est un objectif stratégique clé pour FINEOS. Nos clients nord-américains ont déjà adopté nos solutions en mode SaaS sur la plateforme FINEOS au cours des trois-quatre dernières années et nous sommes devenus un fournisseur SaaS “uniquement dans le cloud” aux États-Unis et au Canada depuis plus de trois ans. »

L’année dernière, les ventes de solutions de base sur la plateforme FINEOS ont atteint de nouveaux records et nous constatons aujourd’hui un intérêt généralisé pour les solutions de cloud computing en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’épidémie de Covid-19 a accéléré la transformation numérique dans le secteur des assurances vie, accidents et santé : les assureurs veulent passer au cloud computing afin de disposer de modèles commerciaux souples et modernes qui leur permettent de travailler, de faire des achats et d’assurer un service clientèle, où qu’ils se trouvent.

Ces 6 dernières années, FINEOS a investi plus de 100 millions d’euros en recherche & développement pour mettre au point la suite FINEOS AdminSuite, un système de base en mode SaaS qui permet de gérer de bout en bout les assurances vie, accidents et santé, notamment la gestion des contrats, de la facturation et des demandes d’indemnisation. FINEOS est cotée à l’ASX depuis 2019. En août 2020, la société a acquis Limelight, un fournisseur SaaS de solutions de devis, de tarification et de souscription de la Silicon Valley pour le secteur des avantages sociaux collectifs et volontaires aux États-Unis.

« FINEOS entretient des relations de confiance bien établies avec certains des assureurs les plus importants et les plus respectés de la région Australie–Nouvelle-Zélande. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une équipe locale très solide qui a fait ses preuves en matière de prestations et de soutien aux clients, et nous sommes ravis de continuer à travailler en partenariat avec QInsure. »

A propos de FINEOS Corporation Limited

FINEOS est l’un des principaux fournisseurs de systèmes de base pour les compagnies d’assurance vie, accidents et santé dans le monde, comptant parmi ses clients 7 des 10 plus grandes compagnies d’assurance vie et santé collectives aux États-Unis ainsi que 6 des plus grandes compagnies d’assurance-vie en Australie. Avec des employés et des bureaux dans le monde entier, FINEOS continue d’évoluer rapidement, travaillant avec des assureurs progressifs et innovants en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

La plateforme FINEOS permet une gestion de bout en bout des prestations d’assurance et comprend la suite de produits FINEOS AdminSuite ainsi que des produits complémentaires, FINEOS Engage pour soutenir l’engagement numérique et FINEOS Insight pour l’analyse et les rapports.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.FINEOS.com

À propos de QInsure

QInsure a été créé pour fournir exclusivement des polices Group Life Insurance pour QSuper, pour que les prestations d'assurance-vie puissent être versées aux membres QSuper dans le cadre de leur régime de retraite.

QInsure, la première compagnie d'assurance fondée par une caisse de retraite en Australie, a été créée le 29 juillet 2015 comme filiale exclusive de QSuper Limited et a commencé d'émettre des polices d'assurance-vie le 1er juillet 2016. La société dispose des agréments ASFL et APRA pour exercer son activité de compagnie d'assurance, et compte sur une équipe de direction et un conseil d'administration indépendants.

À propos de QSuper

QSuper débuta par une loi du Parlement en 1912 créant l'entité désormais connue sous le nom de QSuper Group.

Au fil des ans, QSuper s'est agrandi pour devenir la caisse de retraite pour tous les employés en activité et à la retraite du secteur public du Queensland et leurs époux. QSuper est désormais la plus grande caisse du Queensland et une des plus grandes d'Australie. QSuper a développé sa gamme de produits et services, et compte aujourd'hui plus de 585 000 adhérents et plus de 113 milliards de dollars de fonds sous administration.

Avec l'adoption, en 2016, de la loi éliminant les restrictions d'éligibilité, QSuper est depuis le 1 juillet 2017 en mesure d'accueillir plus d'Australiens et de leur faire découvrir l'étendue de ses services.

Pour plus d’informations, veuillez visiter https://qsuper.qld.gov.au/

