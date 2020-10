QInsure in Queensland (Australia) e FINEOS sottoscrivono accordo per cloud

DUBLINO--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX:FCL), leader di mercato nella fornitura di sistemi primari per assicurazioni collettive e individuali nel ramo vita, infortuni e malattia, ha annunciato di aver sottoscritto un Heads of Agreement (HoA) con QInsure, società controllata interamente dal gruppo QSuper, uno dei fondi pensionistici più grandi e rispettati d'Australia, a segnale dell'intenzione di ammodernare il sistema FINEOS Claims di QInsure passando all'edizione SaaS sulla piattaforma FINEOS, con tecnologia AWS.

QInsure ha implementato e iniziato a usare FINEOS Claims nel settembre 2019, con risultati positivi in termini di esiti per gli iscritti in caso di sinistro grazie a processi e flussi di lavoro automatizzati, integrati e migliorati nei rami vita, invalidità permanente totale e protezione reddito. Tra le funzionalità salienti del programma rientrano i calcoli automatici dei pagamenti e il contenuto business del Codice deontologico del Financial Services Council (FSC) di FINEOS, che consente ai responsabili delle pratiche di mantenere le promesse fatte agli assicurati e di ottemperare agli obblighi normativi.

A commento dell'alleanza, l'Amministratore delegato di QInsure, Phil Fraser, ha dichiarato: "La partnership con FINEOS continua a crescere e vediamo ora concretizzarsi i vantaggi del sistema FINEOS Claims, come lo snellimento dei processi per i sinistri, che consente ai nostri addetti di concentrarsi sul conseguimento di risultati eccellenti per gli iscritti di QSuper. Siamo lieti di portare avanti la partnership con FINEOS al fine di supportare l'agilità dell'azienda, l'esperienza digitale per il consumatore e l'eccellenza del servizio che offriamo".

Fraser ha aggiunto: "Se da un lato, si tratta di una partnership relativamente nuova, dall'altro, FINEOS si è dimostrata un partner affidabile e prezioso. Lavoreremo in stretta collaborazione con FINEOS nell'ambito di questo HoA per garantire l'appoggio dell'APRA (l'authority australiana di regolamentazione prudenziale) al nostro approccio".

Michael Kelly, Amministratore delegato di FINEOS, ha concluso: "QInsure è un'azienda fantastica con cui stringere un'alleanza, per via della grande dedizione a fare sempre il meglio per gli iscritti al fondo. È con entusiasmo che guardiamo alla prossima fase della nostra partnership con uno dei fondi più rispettati d'Australia. Il passaggio alla piattaforma FINEOS rappresenta un'opportunità entusiasmante per FINEOS e i nostri clienti nella regione dell'Australia e della Nuova Zelanda. Per FINEOS sostenere questa operazione è un obiettivo strategico fondamentale. I nostri clienti nordamericani hanno già adottato le soluzioni basate su SaaS per la piattaforma FINEOS nel corso degli ultimi 3-4 anni e sono ormai 3 anni che operiamo in Canada e Stati Uniti unicamente con modello Saas, solo sul cloud".

L'anno scorso FINEOS ha registrato un fatturato record per le soluzioni primarie sulla piattaforma FINEOS e oggi vediamo un interesse diffuso per le soluzioni su cloud in Australia e Nuova Zelanda. Il Covid-19 ha accelerato la trasformazione digitale nel ramo vita, infortuni e malattia e gli operatori vogliono passare al cloud computing per supportare modelli d'impresa flessibili e moderni che rendono possibile operatività, acquisti e assistenza da qualsiasi luogo.

Negli ultimi sei anni FINEOS ha investito oltre 100 milioni di euro nella ricerca e nello sviluppo per realizzare FINEOS AdminSuite, sistema essenziale di amministrazione SaaS per prodotti vita, infortuni e malattia, con gestione sinistri, fatturazione e polizze. FINEOS, quotata sull'ASX dal 2019, nell'agosto 2020 ha acquisito Limelight, azienda Saas della Silicon Valley che sviluppa software per l'elaborazione di preventivi, assicurazione dei rischi e fissazione dei prezzi per il settore statunitense delle prestazioni volontarie per dipendenti e collettive.

FINEOS vanta rapporti consolidati e stabili con alcuni degli operatori più grandi e rispettati della regione dell'Australia e Nuova Zelanda. Siamo fieri della nostra ottima squadra locale, che ha dimostrato costanza invidiabile in termini di servizi e assistenza ai clienti, e siamo molto lieti di poter continuare a collaborare con QInsure".

Informazioni su FINEOS Corporation Limited

FINEOS è azienda leader nell'ambito dei sistemi primari per assicuratori nel ramo vita, infortuni e malattie a livello mondiale, con sei delle maggiori compagnie di assicurazione sulla vita in Australia, oltre a sette delle dieci maggiori compagnie di assicurazioni collettive vita e malattia negli Stati Uniti. Con dipendenti e uffici in tutto il mondo, FINEOS continua a crescere rapidamente, lavorando con assicuratori all'avanguardia e innovativi in America del Nord, Europa e Asia Pacifico.

La piattaforma FINEOS offre una gamma completa di soluzioni per l'amministrazione assicurativa e comprende FINEOS AdminSuite, pacchetto dei prodotti principali, oltre a funzionalità aggiuntive (FINEOS Engage, a supporto dell'uso delle tecnologie digitali, e FINEOS Insight per analitica e reporting).

Per maggiori informazioni visitare www.FINEOS.com

Informazioni su QInsure

QInsure è stata creata esclusivamente per fornire polizze di assicurazione di gruppo nel ramo vita per QSuper, affinché i membri di QSuper che hanno diritto alla superannuation possano ottenere i vantaggi dell’assicurazione sulla vita.

QInsure, la prima società di assicurazione stabilita da un fondo di superannuation in Australia, è stata fondata il 29 luglio 2015 come affiliata di QSuper Limited e ha iniziato a offrire polizze vita a partire dal 1º luglio 2016. È titolare di licenze ASFL e APRA per operare come società di assicurazione oltre che come Consiglio di amministrazione indipendente e Gruppo dirigente esecutivo.

Informazioni su QSuper

Gli inizi di QSuper risalgono a una legge del Parlamento australiano che nel 1912 ha creato la persona giuridica ora nota come QSuper Group.

Nel corso del tempo, QSuper si è ampliata diventando il fondo di superannuation per tutti i dipendenti del settore pubblico nel Queensland, in pensione e attuali, e dei loro coniugi, ed è ora il più grande fondo di superannuation di questo Stato e uno dei più grandi in Australia. QSuper ha espanso la sua gamma di prodotti e servizi e ora ha oltre 585.000 clienti e gestisce più di 113 miliardi di dollari in fondi.

Grazie alla legge entrata in vigore nel 2016 che ha eliminato le restrizioni sull’idoneità a unirsi al Fondo, dal 1º luglio 2017 QSuper è stata in grado di accogliere un numero ancora maggiore di australiani che possono così scoprire tutti i vantaggi di QSuper.

Per maggiori informazioni visitarehttps://qsuper.qld.gov.au/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.