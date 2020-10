Andersen Global podpisuje umowę o współpracy z największą kancelarią prawną na Białorusi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rozszerza swój zasięg w Europie Wschodniej, nawiązując współpracę z kancelarią REVERA – jedną z najlepszych kancelarii na Białorusi. Dzięki temu organizacja mocniej zaznaczy swoją obecność w regionie.

Założona w roku 1998 kancelaria z siedzibą w Mińsku zajmuje się prawem: przedsiębiorstw, handlowym, sporami sądowymi, prawem pracy, antymonopolowym, nieruchomości i własności intelektualnej, specjalizując się w obsłudze klientów podatkowych oraz indywidualnych. Na czele kancelarii stoi partner zarządzający Dmitry Arkhipenko, a jej zespół liczy ponad 50 prawników, którzy reprezentują szereg wielonarodowych firm i często uczestniczą w procesie legislacyjnym na Białorusi. Kancelaria była także nagradzana przez Chambers Europe, Legal 500, IFLR 100 i Best Lawyers.

„Od ponad 20 lat nasza kancelaria buduje swoją renomę dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i niezależności oraz umiejętności świadczenia swoim klientom najlepszych w swojej klasie rozwiązań – stwierdził Dmitry.- Cieszymy się z perspektywy współpracy z kancelariami członkowskimi i współpracującymi Andersen Global w ramach dalszych wysiłków na rzecz budowania wiodącej na rynku globalnej organizacji”.

„Dmitry i jego zespół wyznaczają standardy w zakresie usług prawnych na Białorusi i wzmocnią nasze dotychczasowe siły w Europie Wschodniej, pomagając nam wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom klientów – powiedział Mark Vorsatz, przewodniczący i dyrektor generalny Andersen Global. - Ta współpraca wpisuje się w nasze dążenie do płynnego świadczenia usług prawnych i podatkowych w oparciu o efekt synergii. Jest to także istotny krok na drodze do realizacji naszej strategii rozwoju w regionie i stanowi solidny fundament dla dalszego wzrostu w ramach naszej ekspansji na wschód”.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające odrębne pod względem prawnym, niezależne kancelarie członkowskie zatrudniające specjalistów podatkowych i prawników z całego świata. Utworzona w 2013 roku przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, Andersen Global skupia obecnie ponad 6 tys. specjalistów z całego świata, a dzięki swoim kancelariom członkowskim i współpracującym jest obecne w ponad 208 miejscach na świecie.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.