Andersen Global與白俄羅斯最大的法律事務所簽署合作協定

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global擴大其東歐平臺，已增加合作公司REVERA，這是白俄羅斯的頂級法律事務所之一。此舉擴大了該組織的業務版圖，有助於鞏固其在該地區的立足點。

該總部位於明斯克的法律事務所成立於1998年，提供有關企業、商業、訴訟、勞動、反壟斷、房地產和智慧財產權等方面的法律服務，專注於稅務和私人客戶服務。在管理合夥人Dmitry Arkhipenko的領導下，REVERA由50多名律師組成的團隊已是許多跨國企業的法律代表，並經常參與白俄羅斯的立法程序。此外，該事務所也已獲得Chambers Europe、Legal 500、IFLR 100和Best Lawyers等排名機構的認可。

Dmitry 表示：「20多年來，透過對管理和獨立性的承諾，以及為客戶提供一流解決方案的能力，本法律事務所建立了令人尊敬的聲譽。我們期待與Andersen Global的成員公司和合作公司合作，繼續建立市場領先的全球組織。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz 表示：「Dmitry以及他的團隊為白俄羅斯的法律服務設定了標準，將強化我們在東歐的現有能力，使我們能夠迎合客戶日益成長的需求。此次合作進一步體現了我們以無縫方式在全球提供具有相乘效益的稅務和法律服務的承諾，也是我們在該地區擴張策略的重要里程碑，將為我們繼續向東擴張提供堅實的未來成長平臺。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過208個據點和逾6,000名專業人員。

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