Andersen Global与白俄罗斯最大的律师事务所签署合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global正在扩展其东欧平台，已增加合作公司REVERA，后者是白俄罗斯顶级律师事务所之一。此举扩展了该组织的业务覆盖，有助于巩固其在该地区的立足点。

该总部位于明斯克的律师事务所成立于1998年，提供有关企业、商业、诉讼、劳动、反垄断、房地产和知识产权等方面的法律服务，专注于税务和私人客户服务。在管理合伙人Dmitry Arkhipenko的领导下，REVERA由50多名律师组成的团队已是许多跨国公司的法律代表，并经常参与白俄罗斯的立法程序。此外，该律所也已获得Chambers Europe、Legal 500、IFLR 100和Best Lawyers等排名机构的认可。

Dmitry 表示：“20多年来，我们律所通过对管理和独立性的承诺，以及为客户提供一流解决方案的能力，建立了令人尊敬的声誉。我们期待与Andersen Global的成员公司和合作公司合作，继续构建市场领先的全球组织。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz 表示：“Dmitry以及他的团队为白俄罗斯的法律服务设定了标准，将补充我们在东欧的现有能力，使我们能够满足客户日益增长的需求。此次合作进一步体现了我们以无缝方式在全球范围内提供协同税务和法律服务的承诺，也是我们在该地区扩张战略的重要里程碑，将为我们继续向东扩张提供坚实的未来增长平台。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过208个分支机构和逾6,000名专业人员。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。