L’ACGJS et Neustar lance l’infrastructure canadienne nécessaire permettant aux entreprises de mettre en œuvre STIR/SHAKEN pour lutter contre les appels importuns

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--L’Autorité canadienne de gouvernance des jetons sécurisés inc. (ACGJS), en partenariat avec Neustar Information Services, inc., a lancer l’infrastructure canadienne et le site Web permettant aux entreprises éligibles de s’enregistrer et de se joindre à l’ACGJS, en plus de participer à l’écosystème d’Identité téléphonique sécurisée (ITS) en utilisant STIR/SHAKEN.

Conçu pour lutter contre les appels automatisés illégaux et la mystification, STIR/SHAKEN est un cadre de normes technologiques interconnectées qui appuient l’authentification des appels entrants et offre un niveau d’assurance qu’un appel provient d’une source légitime.

« Le lancement de la nouvelle infrastructure d'Identité téléphonique sécurisée représente une avancée majeure dans la lutte pour protéger les consommateurs contre les appels importuns », a déclaré Jacques Sarrazin, Président-directeur général de l’ACGJS. « Le Canada est le deuxième pays à déployer un cadre STIR/SHAKEN d’envergure nationale, et nous sommes fiers d'avoir opérationnalisé les rôles d'Administrateur des politiques et d'Autorité de certification en seulement trois mois. La mise en œuvre réussie du cadre ITS est une étape importante pour permettre aux Canadiens de répondre à nouveau au téléphone sans appréhension. »

« Le problème croissant des appels importuns et frauduleux dans les dernières années a détruit la confiance des consommateurs dans le canal téléphonique, au point que de nombreuses personnes ont tout simplement cessé de répondre à leur téléphone », a déclaré James Garvert, vice-président senior et directeur général des solutions d’identification de l’appelant chez Neustar. « Neustar s'est engagé à lutter contre ce fléau, et nous félicitons l’ACGJS et les entreprises qu'il représente pour avoir pris des mesures pour aider à remettre l'industrie sur la voie du rétablissement de la confiance. »

L'infrastructure est hébergée au Canada

L’ACGJS est l'Autorité de gouvernance nationale chargée de diriger et de superviser l'Administrateur des politiques d'identité téléphonique sécurisée (APITS) et l’Autorité de certification (ACITS) au Canada. Au mois de juillet, l’ACGJS a sélectionné Neustar à titre d’APITS et d’ACITS.

L’infrastructure ITS est entièrement hébergée au Canada, pour répondre aux exigences de confidentialité, de sécurité des données et de gouvernance de l’ACGJS.

The STIR/SHAKEN Experts

Neustar est co-auteur de STIR, co-contributeur de SHAKEN, hôte exclusif du ATIS Robocalling Testbed et fournisseur principal de solutions STIR/SHAKEN.

En tant qu’APITS, Neustar fournit un appui complet en matière de solution de gouvernance à l’ACGJS, permettant ainsi la mise en œuvre des protocoles STIR/SHAKEN dans l’ensemble de l’industrie canadienne des télécommunications. En tant qu’ACITS, Neustar émettra des certificats ITS numériques qui seront utilisés par les fournisseurs de services pour authentifier et vérifier les appels.

Neustar fournit également sa solution hébergée STIR/SHAKEN, appelé Certified Caller, à plusieurs entreprises canadiennes et effectue activement des tests avec d'autres. Ces entreprises sont composées de fournisseurs nationaux et régionaux proposant des réseaux mobiles, câblés et fixes.

L'inscription est maintenant ouverte

Les entreprises canadiennes peuvent trouver plus d’information sur la façon de devenir membre de l’ACGJS au https://cstga.ca/. L'adhésion à l’ACGJS est une condition préalable à l'inscription auprès de Neustar en tant qu’APITS.

Une fois enregistrées, les entreprises découvriront que le site Web de Neustar, http://canada.policyadministrator.neustar/, offre une ressource centralisée qui simplifie le processus d’intégration de STIR/SHAKEN. Après l'enregistrement et certains tests, les entreprises agréées peuvent demander un Jeton de code de fournisseur de services, qu'ils peuvent utiliser pour obtenir un certificat ITS auprès d'un ACITS. Ils peuvent ensuite utiliser ce certificat pour authentifier l'identité de l’appelant, pour déterminer si l'identité de l'appelant a été usurpée et pour retracer les appels jusqu'à leur origine. L'infrastructure ITS basée au Canada comprend également un référentiel hébergé de certificats ITS afin de simplifier le déploiement des entreprises approuvées et leur participation à l'écosystème d'authentification d’appels.

Toute entreprise canadienne en règle avec le CRTC et ayant un accès direct aux numéros de téléphone canadiens est admissible à devenir actionnaire de l’ACGJS et à participer au programme d'authentification d’appels ITS. Pour adhérer à l’ACGJS, veuillez visiter le https://cstga.ca/eligibility/.

Pour en savoir plus sur la façon dont les règlements et les normes comme STIR/SHAKEN contribuent à atténuer les appels importuns et à rétablir la confiance dans le canal téléphonique, Jacques Sarrazin et James Garvert seront conférenciers au Canadian Telecom Summit le 19 novembre.

À propos de l’ACGJS

L’Autorité canadienne de gouvernance des jetons sécurisés inc. (l’ACGJS) a été créée par un groupe d’entreprises de télécommunications canadiennes, en réponse à la décision de Conformité et d’enquête 2019-403 du CRTC. L’ACGJS supervisera le développement et la mise en œuvre de politiques pour appuyer les protocoles de l’industrie et les procédures opérationnelles, conçues pour authentifier les appels téléphoniques et réduire l’usurpation d’identité et les appels automatisés illégaux, généralement appelés STIR/SHAKEN. Pour participer à ce régime, veuillez contacter https://cstga.ca/.

À propos de Neustar

Neustar est une entreprise de services d’information et de technologie et un chef de file dans la résolution d’identité fournissant les données et la technologie qui permettent des connexions fiables entre les entreprises et les individus dans les moments les plus importants. Neustar offre des solutions de pointe dans les domaines du marketing, du risque, des communications, de la sécurité et du registre qui connectent de manière responsable les données sur les personnes, les appareils et les emplacements, corroborées de manière continue par des milliards de transactions. Neustar sert plus de 8 000 clients dans le monde, dont 60 des entreprises du classement Fortune 100. Découvrez comment votre entreprise peut bénéficier de la puissance de connexions fiables ici : https://www.home.neustar.