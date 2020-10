CIBC Innovation Banking fournit à Apptegy Inc. du capital de croissance

LITTLE ROCK, Ark. & AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--CIBC Innovation Banking est heureuse d’annoncer un apport en capital de croissance pour Apptegy Inc. (« Apptegy »), une plateforme de communication omni-canal de premier plan destinée à aider les écoles à communiquer avec les élèves et les parents. Basé à Little Rock, Arkansas, le capital supplémentaire sera utilisé pour soutenir les initiatives stratégiques de l’entreprise ainsi que sa croissance dans de nouvelles régions.

La plateforme Apptegy constitue le principal point de communication pour tenir les élèves et les parents au courant des activités scolaires, renforcer la notoriété de l’école et faire connaître la réussite étudiante. Le produit phare de la société, Thrillshare, fournit aux administrateurs scolaires un portail centralisé et facile à utiliser pour gérer toutes les communications numériques, y compris la messagerie texte, le courrier électronique, les médias sociaux et les applications mobiles. Soutenue par Five Elms Capital, Apptegy sert des clients à travers les 50 états.

« Compte tenu du virage vers l’apprentissage en ligne, il est d’autant plus essentiel que les districts scolaires disposent d’outils numériques pour s’engager auprès de leurs communautés, fournir des mises à jour en temps réel, des informations clés et mettre en évidence la réussite étudiante sans avoir à passer par de multiples fournisseurs de technologie », explique Sara Johnson, directrice générale du bureau Innovation Banking de la CIBC à Austin. « Nous avons été impressionnés par la proposition de valeur d’Apptegy, mais aussi par son excellent soutien à la clientèle et sa stratégie de développement de produits à long terme. »

« Nous sommes très heureux de travailler avec CIBC Innovation Banking, car l’équipe comprend ce qu’il faut pour développer nos ventes et les équipes de produits tout en soutenant notre trajectoire de croissance », a déclaré Jeston George, PDG d’Apptegy. « Ce mécanisme de financement fournit une voie supplémentaire pour soutenir nos initiatives stratégiques à plus long terme, notamment le lancement de nouveaux produits, l’expansion internationale et les possibilités d’acquisition ».

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, la gestion de trésorerie et du financement aux entreprises d’innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage à l’introduction en bourse et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l’équipe possède une vaste expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s’étend aux services bancaires commerciaux et aux marchés des capitaux de la CIBC autant aux États-Unis qu’au Canada.

À propos d’Apptegy, Inc.

Lancée en 2015 et basée à Little Rock, Arkansas, Apptegy fournit une plateforme SaaS pour aider les écoles à gérer la communication à travers tous les appareils et réseaux sociaux. Dans un marché scolaire compétitif, stimulé par une tendance accrue au choix de l’école, il est essentiel de s’engager auprès de la communauté et de présenter une marque convaincante pour maintenir et accroître les inscriptions des étudiants. Pour plus d’informations, visitez le https://www.apptegy.com/.

