Ooredoo Algérie réussit à atteindre 10 Gbps sur son réseau backhaul mobile sans fil avec SIAE MICROELETTRONICA

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Ooredoo un leader dans le domaine des services mobiles, et SIAE MICROELETTRONICA, un des principaux fournisseurs de micro-ondes et d'ondes millimétriques pour le backhauling mobile, a établi un autre record dans le pays en portant la capacité de backhauling mobile à 10 Gbps.

Ooredoo Algérie poursuit sans relâche ses efforts pour maximiser sa capacité de backhaul mobile, en mettant en place l'une des infrastructures de communication les plus avancées technologiquement dans la région. Cette dernière réalisation s'inscrit dans le cadre du programme en cours de mise à niveau de la bande électronique et du backhaul multibande vers une infrastructure multi-gigabit.

La liaison de 10 Gbps a été réalisée en mettant à niveau une liaison existante fonctionnant à la largeur de bande maximale autorisée dans le pays de 1 GHz, en une configuration 2+0 sur une seule antenne, doublant ainsi la capacité de la liaison.

"Investir dans les nouvelles technologies est fondamental pour construire des réseaux résilients capables de résister à des situations inattendues", déclare Abdelkrim Melab, responsable de l'ingénierie de transmission chez Ooredoo Algérie, ajoutant que "cela a été possible grâce à la technologie de SIAE MICROELETTRONICA et aux services professionnels qu'elle a mis en place pour nous".

"Nous sommes ravis de contribuer à la réalisation de la vision de connectivité d'Ooredoo grâce à notre expérience", déclare Nicola Bonzanino, responsable des ventes pour l'Afrique de SIAE MICROELETTRONICA.

À propos de SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA est un leader dans le domaine des technologies de transport sans fil, offrant des solutions avancées en matière de transport par micro-ondes et ondes millimétriques, de logiciels et de services de réseau. SIAE MICROELETTRONICA conçoit et produit ses propres composants RF en liaison avec son laboratoire RF interne et ses salles blanches. Grâce à nos derniers investissements dans les réseaux SDN et AI/ML, nous offrons aux opérateurs de téléphonie mobile un ensemble complet d'outils pour la mise en œuvre du backhaul 5G. Plus d'informations sur www.siaemic.com.

À propos d'Ooredoo Algérie :

Opérationnelle en Algérie depuis août 2004, Ooredoo Algeria est la filiale algérienne du groupe de télécommunications Ooredoo et fournit des services mobiles 3G et 4G aux entreprises et aux particuliers. Au 31 décembre 2019, Ooredoo Algérie a enregistré un chiffre d'affaires de 82 milliards de DZD et comptait plus de 12,6 millions d'abonnés. Ooredoo Algérie est l'unique opérateur mobile offrant des services 4G dans 48 provinces d'Algérie.

