MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Ooredoo, een leider in mobiele diensten, heeft samen met SIAE MICROELETTRONICA, een toonaangevende leverancier van microgolf- en millimetergolfradio voor mobiele backhauling, opnieuw een record gevestigd in het land door de mobiele backhaulcapaciteit naar 10 Gbps te duwen.

Ooredoo Algerije werkt onophoudelijk aan het maximaliseren van zijn mobiele backhaulcapaciteit door een van de technologisch meest geavanceerde transportinfrastructuur in de regio tot stand te brengen. Deze nieuwste prestatie maakt deel uit van het lopende upgradeprogramma voor e-band en multiband backhaul naar een multi-gigabit-infrastructuur.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.