Ooredoo Algeria porta a 10Gbps il suo backhaul mobile wireless grazie a SIAE MICROELETTRONICA

Ooredoo, importante fornitore di servizi di comunicazioni mobili, in collaborazione con SIAE MICROELETTRONICA, leader nel campo delle microonde e delle onde radio millimetriche per il backhaul mobile, ha stabilito un nuovo record regionale con l'aumento a 10Gbps della capacità del suo backhaul mobile.

Ooredoo Algeria, costantemente impegnata nella massimizzazione della capacità della sua rete di backhaul mobile, ha creato una delle infrastrutture di trasporto dati più tecnologicamente avanzata della regione. Questo recentissimo risultato rientra nel programma, attualmente in corso, per l'upgrade mirato a velocità multigigabit del backhaul multibanda e in banda E dell'operatore.

