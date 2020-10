Ooredoo Algeria steigert mit SIAE MICROELETTRONICA den Durchsatz in seiner Backhaul-Infrastruktur auf 10 Gbit/s

MAILAND--(BUSINESS WIRE)--Ooredoo, ein führender Anbieter von Mobilfunkdiensten, stellte jetzt zusammen mit SIAE MICROELETTRONICA, einem führenden Anbieter von Mikrowellen- und Millimeterwellen-Funktechnologie für Backhaul-Infrastrukturen, durch Erhöhung der Backhaul-Datenrate auf 10 Gbit/s einen neuen Landesrekord auf.

Ooredoo Algerien arbeitet unermüdlich daran, die Kapazität seiner Backhaul-Infrastruktur zu maximieren und eine der technologisch fortschrittlichsten Transportinfrastrukturen in der Region aufzubauen. Dieser neueste Meilenstein ist Teil des laufenden Programms zur Aufrüstung der E-Band- und Multiband-Backhaul-Systeme auf eine Multi-Gigabit-Infrastruktur.

Die 10-Gbit/s-Verbindung wurde durch die Aufrüstung einer bestehenden Verbindung, die mit der im Land maximal zulässigen Kanalbandbreite von 1 GHz arbeitet, auf eine 2+0-Konfiguration über eine einzige Antenne erreicht, wodurch die Verbindungskapazität effektiv verdoppelt wurde.

“Investitionen in neue Technologien sind von grundlegender Bedeutung für den Aufbau belastbarer Netzwerke, die auch unerwarteten Situationen standhalten”, sagt Abdelkrim Melab, Head of Transmission Engineering bei Ooredoo Algeria, und fährt fort: “Dies wurde möglich durch die Technologie von SIAE MICROELETTRONICA und die professionellen Dienste, die SIAE MICROELETTRONICA für uns bereitgestellt hat.”

“Wir freuen uns, dass wir Ooredoo mit unserer Erfahrung bei der Realisierung der Vision des Unternehmens in Bezug auf Konnektivität unterstützen können”, sagt Nicola Bonzanino, Head of Sales Africa bei SIAE MICROELETTRONICA.

Über SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA ist führend in der Funkkommunikationstechnologie und bietet fortschrittliche Transport-, Software- und Netzwerkservice-Lösungen im Mikrowellen- und Millimeterwellenbereich an. SIAE MICROELETTRONICA entwickelt und produziert seine eigenen HF-Komponenten in eigenen HF-Labors und Reinraumanlagen. Mit unseren jüngsten Investitionen in SDN (Software Defined Networking) und AI/ML (Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen) bieten wir Mobilfunkbetreibern ein komplettes Toolkit für den Aufbau von 5G-Backhaul-Systemen. Weitere Informationen unter www.siaemic.com.

Über Ooredoo Algeria

Ooredoo Algeria, seit August 2004 in Algerien tätig, ist die algerische Tochtergesellschaft der Ooredoo Telecommunications Group, und bietet 3G- und 4G-Mobilfunkdienste für Unternehmen und Privatpersonen an. Bis zum 31. Dezember 2019 erwirtschaftete Ooredoo Algeria einen Umsatz von 82 Milliarden DZD (algerischen Dinar) und hatte mehr als 12,6 Millionen Nutzer. Ooredoo Algeria ist der einzige Mobilfunkbetreiber, der 4G-Dienste in 48 Provinzen Algeriens anbietet.

Website : http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/particuliers

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ooredoo-algerie/

Facebook : https://web.facebook.com/OoredooDZ/

Twitter : https://twitter.com/OoredooDZ

YouTube : https://www.youtube.com/user/OoredooDZ

Instagram: https://instagram.com/ooredooalgerie

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.