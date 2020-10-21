Mevion與Hermes Advanced Therapy Systems合作以擴大在亞洲的業務

麻薩諸塞州利特爾頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mevion Medical Systems欣然宣佈，已與Hermes Advanced Therapy Systems Corp. (HATS)簽訂合作夥伴協定，在臺灣和東南亞（包括馬來西亞、泰國和新加坡）分銷MEVION S250i質子治療系統(Proton Therapy System®)。自1977年以來，Hermes-Epitek Corp.一直是值得信賴的高科技設備和服務提供者，其子公司HATS將充分利用資源並為Mevion提供從專案規劃到客戶支援的各方面輔助。

質子療法是放射治療的高級形式，能減少周邊健康組織和危急敏感器官暴露於不必要輻射中的風險。由於小型質子治療系統的發展，對質子治療的採用已迅速擴增。Mevion是首家對這種質子治療新方法進行創新的公司，可提供當今最小型的系統。

Mevion Medical Systems 總裁James Meng博士表示：「我們很榮幸擁有Hermes Advanced Therapy Systems這樣的成熟夥伴作為我們在臺灣和東南亞的延伸團隊。該地區質子治療市場不斷成長，我們與HATS的合作夥伴關係將使最需要質子治療的癌症病患獲得質子治療。」

Hermes Advanced Therapy Systems Corp董事長Eddy Peng表示：「我們很高興能與Mevion合作，將這一業界領先的技術擴大到更廣闊的市場，並弘揚本集團的信念——『Hermes-Epitek提供服務』。」

配備HYPERSCAN®筆尖式掃描的MEVION S250i質子治療系統利用適應性多葉準直儀來銳化輻射光束，使到達腫瘤的劑量比以往更精準和順形，從而改善質子治療的效益。該系統的先進臨床能力以及小巧尺寸已改變質子治療的格局。

關於Mevion Medical Systems

自2004年以來，Mevion Medical Systems, Inc.一直是用於癌症治療的小型質子治療系統的一流提供商。Mevion致力於推進全世界質子治療的設計及可及性，是首家對這一新單室平臺進行創新的公司，並不斷推動質子治療的科學研究及應用。Mevion的旗艦產品——配備HYPERSCAN筆尖式掃描的MEVION S250i質子治療系統是全世界最小的質子治療系統，排除了在其他質子治療系統中常見的尺寸、複雜性和成本方面的障礙。Mevion總部位於麻薩諸塞州利特爾頓，在歐洲和亞洲設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.mevion.com。

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