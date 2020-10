HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Brookfield Renewable Ireland heeft het Enterprise Platform van PCI gekozen voor het beheer van zijn energierekening vereisten op de Ierse energiemarkt.

Als onderdeel van de overeenkomst met Brookfield Renewable Ireland, zal PCI zijn specifiek op maat gemaakte, cloudgebaseerde, geïntegreerde platform implementeren dat de PCI-factureringsoplossing en een breed scala aan mogelijkheden omvat, waaronder:

Beheer van complexe bilaterale contracten, zoals power purchase agreements (PPA)

Berekeningsmachine voor contractafrekeningen om afwikkelingstoewijzing uit te voeren op basis van specifieke bedrijfsregels

Interfaces met upstream- en downstreamsystemen

Uitgebreide controleerbaarheid met alle gegevensversies en updates opgeslagen voor controlevereisten

Uitgebreide workflow automatisering voor het maken en beheren van facturen

Gegevensextractie, rapportage en inzoommogelijkheden

Platformuitbreiding ter ondersteuning van het klantenportaal van Brookfield Renewable Ireland

