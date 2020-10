BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Skyhook Wireless, Inc. (“Skyhook”), de pionier in de ontwikkeling van Wi-Fi-positioneringstechnologie, en Unwired Labs Pvt Ltd (“Unwired”), een toonaangevende leverancier van locatie-, mapping- en geocodering services, kondigen vandaag aan dat ze een strategische samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Krachtens de overeenkomst zal Unwired, met beperkte uitzonderingen, niet langer zijn eigen Wi-Fi-positioneringsdiensten verkopen of aanbieden. In plaats daarvan wordt Unwired een wederverkoper en samenwerkingspartner om toekomstige klanten toegang te bieden tot Skyhook’s beste Wi-Fi-positioneringsdiensten via het Unwired LocationAPI-platform. Bovendien zullen Skyhook en Unwired samenwerken om gezamenlijke aanbiedingen en mogelijkheden te ontwikkelen om te voldoen aan de behoeften van de klant aan nauwkeurige positionering naast hoogwaardige kaarten en geocodering.

