Pacific Drilling annonce le rejet d’une demande d’interjeter appel concernant une décision arbitrale relative à Zonda

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui que la Haute Cour de Londres avait rejeté la demande de ses filiales Pacific Drilling VIII Limited (« PDVIII ») et Pacific Drilling Services, Inc. (« PDSI »), qui entendaient interjeter appel d’une décision rendue dans le cadre de la procédure d’arbitrage entre, d’un côté PDVIII et PDSI, et de l’autre, Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (« SHI »), concernant le contrat de construction et de vente de Pacific Zonda.

Comme révélé précédemment, PDVIII et PDSI ont déposé un plan distinct de réorganisation, en vertu du Chapitre 11 du Code américain des faillites, devant le Tribunal américain des faillites, du district Sud de New York, et ce plan a été confirmé le 30 janvier 2019. La Société prévoit une liquidation de PDVIII et PDSI, conformément aux dispositions de leur plan en vertu du Chapitre 11.

