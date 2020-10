Brookfield Renewable Ireland sélectionne la Plateforme cloud Enterprise de PCI pour répondre à ses exigences en matière de facturation énergétique

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Brookfield Renewable Ireland a sélectionné la Plateforme Enterprise de PCI pour la gestion de ses exigences de facturation énergétique sur le marché de l’électricité irlandais.

Dans le cadre de son accord avec Brookfield Renewable Ireland, PCI déploiera sa plateforme intégrée, spécialement adaptée et basée sur le cloud, qui incorpore la Solution PCI Billing, et le vaste éventail de capacités, suivant :

Gestion de contrats bilatéraux complexes, tels que les accords d’achat d’électricité (Power Purchase Agreements, PPA)

Moteur de calcul des règlements de contrat pour effectuer une allocation des règlements en fonction de règles métier spécifiques

Interfaces avec les systèmes en amont et en aval

Auditabilité complète avec toutes les versions de données et toutes les mises à jour stockées pour répondre aux exigences en matière de contrôle financier

Automatisation étendue des flux de travail pour la création et la gestion des factures

Capacités d’extraction de données, de création de rapports et de visualisation de chaque élément

Extension de la plateforme pour prendre en charge le portail client de Brookfield Renewable Ireland

Ciaran O’Brien, directeur commercial de Brookfield Renewable Ireland, a déclaré : « Pour soutenir l’expansion de notre entreprise, nous avions besoin d’une plateforme logicielle évolutive et éprouvée. Après une évaluation internationale approfondie, nous avons choisi PCI pour être notre partenaire technologique à long terme, sur la base de leur expertise et de leur offre de solutions unique, correspondant à notre objectif de fournir les meilleures solutions connectées et centrées sur le client. »

« PCI se réjouit à l’idée de s’associer à Brookfield Renewable Ireland et de créer de la valeur pour ses opérations commerciales, grâce à notre plateforme cloud évolutive, éprouvée, et à un support client inégalé 24 h/24 et 7 j/7 », a confié pour sa part Shailesh Mishra, vice-président de PCI. « À la faveur de cette opportunité, PCI, qui considère l’Irlande comme un marché de croissance stratégique, va pouvoir élargir encore sa clientèle mondiale. »

La Plateforme de PCI offre une fonctionnalité inégalée permettant aux acteurs des énergies renouvelables d’optimiser leurs portefeuilles, avec notamment la co-optimisation des systèmes de stockage énergétique (Energy Storage Systems, ESS) sur les marchés de négoce de l’énergie de gros. PCI travaille aux côtés de nombreux fournisseurs d’énergie renouvelable, parmi lesquels figurent RWE Renewables, Iberdrola, Acciona et BHE Renewables.

À propos de Brookfield Renewable

Brookfield Renewable exploite l’une des plus grandes plateformes d’énergie renouvelable, pure players, cotées en bourse, au monde. Notre portefeuille comprend des installations hydroélectriques, éoliennes, solaires et de stockage en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, et totalise plus de 19 000 mégawatts de capacité installée, avec un pipeline de développement de 15 000 mégawatts. Le portefeuille éolien irlandais de Brookfield Renewable est une activité entièrement intégrée de développement, d’exploitation et de solutions d’énergie propre, avec une capacité d’exploitation de 365 MW et un important pipeline de développement éolien terrestre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.brookfield.com/our-businesses/renewable-power

À propos de Power Costs, Inc. (PCI)

PCI est le principal fournisseur de logiciels de négoce d’énergie, de support client supérieur, et de services à valeur ajoutée pour les sociétés énergétiques du monde entier. Créée en 1992, PCI continue d’affiner et de développer de nouvelles solutions logicielles qui répondent aux besoins en constante évolution de ses clients, lesquels incluent des sociétés d’énergies renouvelables, des entreprises de service public détenues par des investisseurs, des entreprises municipales et des coopératives, des professionnels du marketing et des négociants du secteur énergétique, ainsi que des producteurs énergétiques indépendants. Plus de la moitié de l’énergie produite en Amérique du Nord est optimisée en utilisant la Plateforme PCI, et plus de 60 % des sociétés de services énergétiques et de service public figurant au classement Fortune 500 aux États-Unis sont clientes de PCI. PCI est une société privée basée à Norman, dans l’Oklahoma, qui possède également des bureaux à Houston (Texas), Raleigh (Caroline du Nord) et Mexico. Pour en savoir plus sur PCI, rendez-vous sur www.powercosts.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.