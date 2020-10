Andersen Global signe un accord de collaboration avec le plus grand cabinet juridique de Biélorussie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global étend sa plateforme en Europe de l’Est avec l’ajout du cabinet collaborateur REVERA, l’un des principaux cabinets juridiques de Biélorussie ; l’organisation élargit ainsi sa couverture tout en renforçant son implantation dans la région.

Fondé en 1998, le cabinet basé à Minsk, et spécialisé dans le droit des sociétés, le droit commercial, les contentieux, le droit du travail, le droit antitrust, le droit immobilier ainsi que le droit de la propriété intellectuelle, est particulièrement actif dans le domaine des services fiscaux et des services aux clients privés. Dirigée par l’associé directeur, Dmitry Arkhipenko, l’équipe de plus de 50 juristes, de REVERA représente de nombreuses sociétés multinationales et participe souvent au processus législatif de la Biélorussie. Par ailleurs, le cabinet figure aux classements de Chambers Europe, Legal 500, IFLR 100 et Best Lawyers.

« Depuis plus de 20 ans, notre cabinet s’est bâti une réputation de respectabilité grâce à notre engagement envers l’intendance et l’indépendance, et à notre capacité à fournir à nos clients des solutions de premier ordre », a déclaré Dmitry Arkhipenko. « Nous sommes impatients de travailler avec les cabinets membres et cabinets collaborateurs d’Andersen Global, tout en continuant à faire de notre cabinet une organisation mondiale leader sur le marché. »

« Dmitry et son équipe ont établi la norme en matière de services juridiques en Biélorussie, et ils compléteront nos capacités existantes en Europe de l’Est, pour répondre aux besoins croissants de nos clients », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Cette collaboration témoigne de notre engagement à fournir des services fiscaux et juridiques synergiques de manière transparente à l’échelle mondiale. Elle constitue également une étape importante de notre stratégie d’expansion dans la région et va nous permettre de bénéficier d’une plateforme solide pour notre croissance future en Europe de l’Est. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 208 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.