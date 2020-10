Andersen Global sottoscrive un contratto di collaborazione con lo studio legale più grande della Bielorussia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global ha ampliato la propria piattaforma nell’Europa orientale tramite l’aggiunta dello studio collaborante REVERA, uno degli studi legali più prestigiosi della Bielorussia, espandendo la copertura dell’organizzazione e consolidandone la presenza nella regione.

Fondato nel 1998, lo studio con sede generale a Minsk e specializzato in diritto fiscale, fornisce perlopiù a clienti privati servizi nelle seguenti aree: diritto societario e commerciale, controversie, diritto del lavoro, leggi antitrust, diritto immobiliare e della proprietà intellettuale. Il team di REVERA, guidato dal socio gerente Dmitry Arkhipenko, è costituito da oltre 50 consulenti legali in rappresentanza di numerose società multinazionali e partecipa spesso al processo legislativo bielorusso. Lo studio è inoltre stato riconosciuto da Chambers Europe, Legal 500, IFLR 100 e Best Lawyers.

“Nei suoi oltre 20 anni di attività, lo studio si è costruito un’ottima reputazione, grazie al rigoroso rispetto dei principi di amministrazione responsabile e autonomia e alla sua capacità di offrire ai clienti soluzioni di qualità ineccepibile”, ha affermato Dmitry. “Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di collaborare con gli studi con cui Andersen Global intrattiene dei rapporti di collaborazione e affiliazione consolidando ulteriormente la posizione di leadership di settore dell’organizzazione globale.”

“Dmitry e il suo team stabiliscono lo standard nel ramo dei servizi legali in Bielorussia e andranno ad integrare le nostre capacità preesistenti In Europa orientale per rispondere alle esigenze crescenti dei nostri clienti”, ha dichiarato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Questa collaborazione conferma ancora una volta il nostro impegno di offerta di servizi fiscali e legali sinergici in maniera perfettamente integrata in tutto il mondo. Essa rappresenta inoltre un’importante pietra miliare per la nostra strategia di espansione nella regione, fungendo da robusto trampolino di lancio per la crescita futura contestualmente alla nostra espansione in Oriente.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 208 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

