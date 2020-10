Andersen Global unterzeichnet Kooperationsvertag mit der größten Anwaltskanzlei in Belarus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global erweitert seine Plattform in Osteuropa durch Hinzufügung des Kooperationspartners REVERA, einer der führenden Anwaltskanzleien in Belarus, und vergrößert somit die Reichweite der Organisation, während sie ihre Präsenz in der Region stärkt.

Die 1998 gegründete Kanzlei mit Sitz in Minsk ist in den Bereichen Gesellschafts-, Handels-, Prozess-, Arbeits-, Kartell-, Immobilien- und geistiges Eigentumsrecht tätig, wobei der Schwerpunkt auf Steuer- und Privatkundendienstleistungen liegt. Unter der Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Dmitry Arkhipenko vertritt das REVERA-Team mit seinen mehr als 50 Anwälten eine Reihe von multinationalen Unternehmen und nimmt darüber hinaus häufig am Gesetzgebungsprozess in Belarus teil. Ferner wurde die Kanzlei von Chambers Europe, Legal 500, IFLR 100 und Best Lawyers ausgezeichnet.

„Seit über 20 Jahren hat sich unsere Kanzlei einen beachtlichen Ruf aufgebaut, da wir uns der Verantwortlichkeit und Unabhängigkeit verschrieben haben und in der Lage sind, unseren Klienten erstklassige Lösungen anzubieten“, so Dmitry Arkhipenko. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern von Andersen Global, während wir weiterhin eine marktführende globale Organisation aufbauen.“

„Dmitry Arkhipenko und sein Team setzen den Standard für juristische Dienstleistungen in Belarus und werden unsere bestehenden Kapazitäten in Osteuropa ergänzen, um den wachsenden Bedürfnissen unserer Klienten gerecht zu werden“, so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Beweis für unsere Verpflichtung, weltweit synergetische Steuer- und Rechtsdienstleistungen auf nahtlose Weise anzubieten. Sie ist auch ein wichtiger Meilenstein für unsere Expansionsstrategie in der Region und bietet eine solide Plattform für zukünftiges Wachstum, während wir weiter in Richtung Osten expandieren.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 208 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.