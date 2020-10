Nexeo Plastics signe un accord de distribution européen avec Kingfa

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexeo Plastics, l’un des principaux distributeurs mondiaux de résines thermoplastiques, a signé un accord avec Kingfa pour distribuer ses produits thermoplastiques techniques dans toute l’Europe.

À compter d’aujourd’hui, Nexeo Plastics va transporter et distribuer les composés de Kingfa, fabriqués localement. Chaque groupe de produits, qui offre une vaste gamme d’options en termes de correspondance des couleurs et de caractéristiques innées, vise à améliorer la fabrication et la fonctionnalité du produit final. Cette gamme comprend tout un choix de composés non chargés, chargés de talc, renforcés, endurcis, ignifuges et recyclés.

« Nous sommes ravis à l’idée de travailler en partenariat avec Nexeo Plastics et d’étendre notre empreinte en Europe pour atteindre de nouveaux clients à la recherche de solutions de mélange personnalisées et de haute qualité », a déclaré le Dr D.H. Sun, directeur général de Kingfa Europe.

Kingfa, un leader incontournable dans la recherche, la production et la vente de matériaux polymères avancés, possède des installations européennes à Wiesbaden, en Allemagne, desservant la région EMOA. Son site comprend une usine de production à l’avant-garde de la technologie, d’une capacité de 30 000 tonnes par an, des capacités d’entreposage intégré, et des laboratoires techniques parfaitement équipés pour une vaste gamme de tests.

« Je me réjouis d’unir mes efforts à ceux de Kingfa et de mettre à la disposition de nos clients européens leurs capacités étendues en termes de production et de produits », a déclaré Paul Tayler, président et chef de la direction de Nexeo Plastics. « La réputation de Kingfa en matière d’innovation et de développement dans le domaine des matériaux polymères avancés est bien établie, et l’accord va nous permettre d’ajouter à notre offre des produits à prix avantageux reconnus mondialement. »

L’expansion des fournisseurs de Nexeo Plastics s’inscrit dans le cadre d’une stratégie continue visant à fournir un large éventail de choix de produits, une parfaite maîtrise de la chaîne d’approvisionnement, et un service ventes et client exceptionnel pour répondre aux demandes de sa clientèle à travers le monde.

