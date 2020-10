Stork da Fluor vence um contrato de cinco anos para manutenção de tubulações no Peru

IRVING, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Fluor Corporation (NYSE: FLR) anunciou hoje que a Stork, parte do segmento de serviços diversificados da Fluor, venceu no Peru um novo contrato de aproximadamente cinco anos adjudicado pela Compañía Operadora de Gas, S.A.C — COGA como parte do consórcio CMgP, Consorcio Mantenimiento de Gasoductos del Perú, formado pela Stork Peru S.A.C. e pela SICIM S.P.A. A Fluor reservou sua parcela de valor não revelado no contrato no terceiro trimestre de 2020.

A Stork prestará serviços completos de manutenção de tubulações ao Sistema de Transporte de Gas Natural e Líquidos de Gas Natural de Camisea, operado pela COGA.

O consórcio realizará conjuntamente serviços de planejamento, preparação e entrega geotécnica, construção e manutenção para mais de 1.500 quilômetros de tubulações, bem como para todos os equipamentos e usinas de processamento relevantes. As tubulações conectam o Camisea, principal campo de gás do Peru, ao litoral peruano e são fundamentais para a distribuição de energia do país.

“A Stork tem a honra de ter sido selecionada pela COGA para este importante contrato”, declarou Taco de Haan, presidente da Stork. “A Stork prestará serviços de máxima excelência e segundo os mais elevados padrões de segurança graças a nossa vasta experiência em construção e manutenção de tubulações na América Latina, e empregará nossa perícia e rede globais de especialistas da Fluor e da Stork, bem como a experiência geotécnica da SICIM. Este contrato consolida ainda mais a sólida posição da Stork e a confiança dos clientes na América Latina, permitindo-nos ampliar nossa oferta de empregos locais nas comunidades onde vivemos e trabalhamos.”

As atividades prévias à mobilização desse contato já foram iniciadas, e a execução deve começar no primeiro trimestre de 2021, com conclusão prevista para meados de 2026.

Sobre a Stork

A Stork, uma empresa da Fluor, melhora continuamente o desempenho dos ativos de seus clientes por meio de uma grande variedade de soluções integradas, inovadoras e orientadas por dados que abrangem desde operações até recuperações e modificações. Temos o compromisso de ampliar os negócios de nossos clientes com sustentabilidade e grande sucesso ao definirmos novos padrões de excelência em gestão de ativos. Sustentados por nossos valores essenciais de segurança, integridade, trabalho em equipe, foco no cliente e excelência, buscamos ser a referência no mercado, todos os dias e em todos os lugares. Para saber mais, acesse www.stork.com ou siga-nos no Twitter @StorkTS e no LinkedIn.

Sobre a Fluor Corporation

A Fluor Corporation (NYSE: FLR) é uma empresa global de engenharia, aquisições, fabricação, construção e manutenção, com projetos e escritórios em seis continentes. Os 45 mil funcionários da Fluor constroem um mundo melhor e oferecem soluções sustentáveis com elaboração, construção e manutenção de projetos seguros e bem concebidos. A Fluor relatou uma receita de US$ 14,3 bilhões em 2019 e ocupa a 181.ª colocação entre as empresas da lista Fortune 500. Com sede em Irving, estado norte-americano do Texas, a Fluor atende a seus clientes há mais de 100 anos. Para saber mais, acesse www.fluor.com ou siga a Fluor no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.